Republic Day 2026 : प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपतींचे राष्ट्राला संबोधन- "युवा पिढी देशाच्या बहुआयामी विकासाला दिशा देत आहे"

President Droupadi Murmu : प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राष्ट्राला संबोधित केले. त्या म्हणाल्या की, प्रजासत्ताक दिनाचा पवित्र सण आपल्याला आपल्या देशाच्या भूतकाळातील, वर्तमानातील आणि भविष्यातील स्थिती आणि दिशा यावर चिंतन करण्याची संधी प्रदान करतो. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्यलढ्याच्या ताकदीने आपल्या राष्ट्राचे रूपांतर केले. भारत स्वतंत्र झाला आणि आपण आपल्या राष्ट्रीय भाग्याचे शिल्पकार बनलो..राष्ट्रपती मुर्मू म्हणाल्या, "२६ जानेवारी १९५० पासून आपण आपल्या प्रजासत्ताकाला संवैधानिक आदर्शांच्या दिशेने पुढे नेण्यास सुरुवात केली. या दिवशी आपले संविधान पूर्ण अंमलात आले. लोकशाहीची मातृभूमी असलेला भारत वसाहतवादी राजवटीच्या कायद्यांपासून मुक्त झाला आणि आपले लोकशाही प्रजासत्ताक अस्तित्वात आले.".आपले संविधान हे जागतिक इतिहासातील सर्वात मोठ्या लोकशाही प्रजासत्ताकाचा पाया आहे. संविधानात समाविष्ट असलेले न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुत्वाचे आदर्श आपल्या प्रजासत्ताकाची व्याख्या करतात. हे आदर्श संविधानाच्या संस्थापकांचा आत्मा आणि राष्ट्राच्या एकतेचा मजबूत पाया आहेत..भारताचे लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांची १५० वी जयंती देशाने उत्साहाने साजरी केली. त्यांच्या १५० व्या जयंतीच्या पवित्र प्रसंगाशी संबंधित उत्सव आजही साजरी केली जातात. असे उत्सव आपल्या देशवासीयांमध्ये राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना अधिक बळकट करतात..आपल्या पूर्वजांनी उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत आणि पूर्वेपासून पश्चिमेपर्यंत आपल्या प्राचीन सांस्कृतिक एकतेचे रचनेचे रचने केले. ही सांस्कृतिक एकता आपल्या लोकशाहीला चैतन्य देत आहे आणि प्रत्येक भारतीयाला एकत्र आणत आहे.