देश

Republic Day 2026 : प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपतींचे राष्ट्राला संबोधन- "युवा पिढी देशाच्या बहुआयामी विकासाला दिशा देत आहे"

Republic Day : न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुत्व हे संविधानाचे मूलभूत आदर्श प्रजासत्ताकाची ओळख आहेत. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना अधिक दृढ झाली.भारताची प्राचीन सांस्कृतिक एकता आजही लोकशाहीला बळ देते.
President Droupadi Murmu addressing the nation on the eve of Republic Day, highlighting youth leadership, constitutional values, and India’s democratic journey.

President Droupadi Murmu addressing the nation on the eve of Republic Day, highlighting youth leadership, constitutional values, and India’s democratic journey.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

President Droupadi Murmu : प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राष्ट्राला संबोधित केले. त्या म्हणाल्या की, प्रजासत्ताक दिनाचा पवित्र सण आपल्याला आपल्या देशाच्या भूतकाळातील, वर्तमानातील आणि भविष्यातील स्थिती आणि दिशा यावर चिंतन करण्याची संधी प्रदान करतो. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्यलढ्याच्या ताकदीने आपल्या राष्ट्राचे रूपांतर केले. भारत स्वतंत्र झाला आणि आपण आपल्या राष्ट्रीय भाग्याचे शिल्पकार बनलो.

Loading content, please wait...
Republic Day
president
Droupadi Murmu

Related Stories

No stories found.