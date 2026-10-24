Protest News: एसआयआर’ रद्द करा, ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा घ्या; दिल्लीतील आंदोलनात आंदोलकांच्या जोरदार घोषणा

नवी दिल्ली : मतदारयाद्यांच्या सखोल पडताळणी मोहिमेला (एसआयआर) विरोध करत डाव्या पक्षांसह विविध संघटनांनी शुक्रवारी निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला. गोल डाकखाना येथून सुरू झालेला मोर्चा आयोगापर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच पोलिसांनी शंभरपेक्षा जास्त आंदोलकांना ताब्यात घेतले. यावेळी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या निषेधाच्या घोषणा देत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली. .ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन आणि पीपल अगेन्स्ट एसआयआर या संघटनांच्या वतीने आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. ‘एसआयआर’ रद्द करावे आणि ज्ञानेशकुमार यांचा राजीनामा घेतला जावा, या मागणीसाठी डावे पक्ष आणि विद्यार्थी संघटनांकडून आगामी काळात ८८ शहरांमध्ये आंदोलन केले जाणार असल्याची माहिती मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या (माकप) नेत्या वृंदा करात यांनी यावेळी दिली. डेमोक्रॅटिक वूमन्स असोसिएशन, ऑल इंडिया स्टुडंट्स ऑर्गनायझेशन आदी संघटनांचे कार्यकर्ते तसेच विद्यार्थी, शेतकरी या मोर्चात सहभागी झाले होते. ‘माकप’च्या ॲनी राजा, भाकपचे खासदार पी. संतोष हे नेतेही उपस्थित होते..आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालय परिसरात कडेकोट पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. तर या भागातील काही रस्ते बंद ठेवण्यात आले होते. क्रांतिकारी युवा संघटना व ‘स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया’च्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलनाचा पाठिंबा जाहीर केला होता. पोलिसांनी अडविल्यानंतर आंदोलकांनी तेथेच बसून ‘लोकांची संसद’ नावाचा कार्यक्रम केला..आंदोलन चालूचठेवण्याचा निर्धार‘एसआयआर’ विरोधातील आंदोलन चालूच ठेवण्याचा निर्धार कॉक्रोच जनता पक्षाचे (सीजेपी) नेते सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केला. पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने बोलावल्यानुसार वरील दोघांनी मंदिर मार्ग पोलीस ठाण्यात हजेरी लावली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ‘तुरुंगात असो, अथवा बाहेर... ‘एसआयआर’ आणि ज्ञानेश कुमार यांना हटवण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन चालू ठेवले जाईल,’ असे रांका म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.