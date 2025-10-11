देश

Soybean Production Drop: यंदा देशात सोयाबीन उत्पादन घटणार; सोपाच्या अहवालात २०.५ लाख टन घट होणार असल्याची शक्यता

India Agriculture: देशातील सोयाबीन उत्पादनात २०.५ लाख टनांनी घट होणार, हवामानातील प्रतिकूल परिणाम आणि पिकावरील रोग यांना जबाबदार ठरवले; सोपा अहवाल.
Soybean Production Drop

Soybean Production Drop

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इंदूर : सोयाबीनचे उत्पादन या वर्षी देशात सुमारे २०.५ लाख टनांनी घटणार असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. सोयाबीनचे उत्पादन १०५.३६ लाख टनांवर येण्याची शक्यता असल्याचे भारतीय सोयाबीन प्रक्रिया संघटनेने (सोपा) नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या वार्षिक अहवालात नमूद केले आहे.

Loading content, please wait...
Development
Crop Damage
Farm
Agriculture production
Monsoon impact on agriculture

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com