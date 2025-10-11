Soybean Production Drop: यंदा देशात सोयाबीन उत्पादन घटणार; सोपाच्या अहवालात २०.५ लाख टन घट होणार असल्याची शक्यता

इंदूर : सोयाबीनचे उत्पादन या वर्षी देशात सुमारे २०.५ लाख टनांनी घटणार असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. सोयाबीनचे उत्पादन १०५.३६ लाख टनांवर येण्याची शक्यता असल्याचे भारतीय सोयाबीन प्रक्रिया संघटनेने (सोपा) नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या वार्षिक अहवालात नमूद केले आहे. .सोयाबीन लागवडीचे क्षेत्रफळ व उत्पादकतेतील घट तसेच पिकावर प्रतिकूल हवामानाचा परिणाम ही यामागील प्रमुख कारणे असल्याचे त्यात म्हटले आहे. ‘सोपा’ने गुरुवारी इंदूर येथे झालेल्या आंतरराष्ट्रीय सोया कॉन्क्लेव्ह २०२५ या परिषदेत हा वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध केला..या अहवालानुसार, सध्या सुरू असलेल्या खरीप हंगामात सोयाबीनची लागवड ११४.५६ लाख हेक्टर क्षेत्रावर झाली असून त्यातून १०५.३६ लाख टन उत्पादन झाले आहे. प्रतिहेक्टर सरासरी उत्पादकता ९२० किलो इतकी नोंदवली गेली आहे..विशेषतः राजस्थानमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन उत्पादन अर्ध्यावर आले, अशी माहिती ‘सोपा’चे अध्यक्ष दविष जैन यांनी ‘पीटीआय’ला दिली. ‘सोपा’चे कार्यकारी संचालक डी. एन. पाठक यांनी सांगितले, ‘‘यलो मोझेक व्हायरसचा प्रादुर्भावही अनेक भागांत सोयाबीन पिकासाठी घातक ठरला.’’ मध्य प्रदेशातील अनेक जिल्ह्यांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकाचे मोठे नुकसान झाले. यानंतर राज्य सरकारने या तेलबिया पिकासाठी भरपाई योजना लागू केली आहे..Madhya Pradesh : CM यादवांची मोठी घोषणा; सोयाबिन उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणार भावांतर योजनेचा लाभ .या योजनेअंतर्गत व्यापाऱ्यांनी जर शेतकऱ्यांकडून सोयाबीन केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा (एमएसपी) कमी दराने विकत घेतले, तर त्या फरकाची रक्कम सरकार शेतकऱ्यांना देणार आहे..सुधारित बियाणांचा वापर हवा‘सोपा’च्या मते, भारत सध्या आपल्या खाद्यतेलाच्या एकूण गरजेपैकी ६० टक्क्यांहून अधिक आयात करतो. ‘‘खाद्यतेल उत्पादनात स्वयंपूर्णतेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी देशातील सोयाबीन उत्पादन वाढविणे अत्यावश्यक असून, यासाठी सुधारित बियाण्यांचा वापर वाढविण्याची गरज आहे,’’ असे संघटनेने नमूद केले आहे.केंद्र सरकारने २०२५-२६ या खरीप विपणन हंगामासाठी सोयाबीनची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) रु. पाच हजार ३२८ प्रति क्विंटल निश्चित केली आहे, जी मागील हंगामातील चार हजार ८९२ प्रति क्विंटपेक्षा अधिक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.