S. Jaishankar: भारत अमेरिका संबंधांवर जयशंकरांची थेट नजर; न्यूयॉर्क परिषदेत सखोल आढावा

India-US Relations: जयशंकर यांनी न्यूयॉर्क परिषदेत भारत-अमेरिका संबंधांचा सखोल आढावा; भारतीय समुदायाच्या उपक्रमांना मोठी दाद द्विपक्षीय सहकार्याचा निर्णायक टप्पा: न्यूयॉर्कमध्ये जयशंकर यांनी भारत-अमेरिका संबंधांना दिला नवा वेग
सकाळ वृत्तसेवा
न्यूयॉर्क : परराष्ट्र मंत्री एस.जयशंकर यांनी अमेरिकेत आयोजित केलेल्या भारताच्या वाणिज्यदूतावासाच्या परिषदेत परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी भारत आणि अमेरिकेतील द्विपक्षीय संबंधांचा आढावा घेतला आणि भारतीय समुदायाच्या उपक्रमांना पाठिंबा दिला.

