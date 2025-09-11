देश

India US Relations: ट्रम्प मोदी मैत्रीच्या हातमिळवणीने भारतअमेरिका संबंधात नवे सौहार्द निर्माण होण्याची चिन्हे

Modi Trump Talks: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुढे केलेला मैत्रीचा हात आणि त्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेला सकारात्मक प्रतिसाद यामुळे भारत आणि अमेरिकेदरम्यानच्या संबंधातील कटुता संपून नव्याने सौहार्द निर्माण होण्याची आशा वाढली आहे.
India US Relations

India US Relations

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुढे केलेला मैत्रीचा हात आणि त्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेला सकारात्मक प्रतिसाद यामुळे भारत आणि अमेरिकेदरम्यानच्या  संबंधातील कटुता संपून नव्याने सौहार्द निर्माण होण्याची आशा वाढली आहे.

Loading content, please wait...
India
Donald Trump
political
US
PM Narendra Modi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com