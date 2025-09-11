India US Relations: ट्रम्प मोदी मैत्रीच्या हातमिळवणीने भारतअमेरिका संबंधात नवे सौहार्द निर्माण होण्याची चिन्हे

नवी दिल्ली : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुढे केलेला मैत्रीचा हात आणि त्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेला सकारात्मक प्रतिसाद यामुळे भारत आणि अमेरिकेदरम्यानच्या संबंधातील कटुता संपून नव्याने सौहार्द निर्माण होण्याची आशा वाढली आहे. .पंतप्रधान मोदी आणि अध्यक्ष ट्रम्प यांनी एकमेकांना भेटून चर्चा करण्यासाठी उत्सुक असल्याचे म्हटले आहे. ‘भारत-अमेरिका घनिष्ठ मित्र आणि नैसर्गिक भागीदार आहेत. आमच्या व्यापार वाटाघाटी भारत-अमेरिका भागीदारीतील असीम शक्यता उघड करण्याचा मार्ग प्रशस्त करतील याचा विश्वास आहे..आमच्या चमू या वाटाघाटी लवकर पूर्णत्वाला नेण्यासाठी कार्यरत आहेत. ट्रम्प यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी उत्सुक आहे. आम्ही उभय देशांच्या जनतेसाठी एक उज्ज्वल आणि समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करण्यासाठी मिळून काम करु,’ असे ट्विट मोदी यांनी ‘एक्स’वर केले..‘भारत आणि अमेरिकेदरम्यानच्या व्यापार वाटाघाटीतील अडथळे दूर करण्यासाठी चर्चा कायम आहे, अशी घोषणा करताना आपल्याला आनंद होत आहे. आगामी आठवड्यांमध्ये माझे मित्र पंतप्रधान मोदी यांच्याशी चर्चा करण्याविषयी उत्सुक आहे. .Yashwant Verma: यशवंत वर्मांना न्यायालयीन कामकाज करता येणार नाही; सरन्यायाधीशांनी गठीत केली चौकशी समिती.एका यशस्वी निष्कर्षावर पोचणे महान देशांसाठी अवघड ठरणार नाही याचा मला पूर्ण विश्वास आहे,’ अशी आशा ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर व्यक्त केल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी सकारात्मकता व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.