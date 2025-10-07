देश

India US Trade: करार लवकरच होईल; नीती आयोगाला आशा, अमेरिकेशी चर्चा सुरूच

NITI Aayog: भारत आणि अमेरिका यांच्यादरम्यान लवकर व्यापार करार होण्याची आशा नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम यांनी व्यक्त केली आहे. सुब्रह्मण्यम यांच्या हस्ते सोमवारी ‘ट्रेड वॉच’ अहवाल जारी करण्यात आला.
India US Trade

India US Trade

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली : भारत आणि अमेरिका यांच्यादरम्यान लवकर व्यापार करार होण्याची आशा नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम यांनी व्यक्त केली आहे. सुब्रह्मण्यम यांच्या हस्ते सोमवारी ‘ट्रेड वॉच’ अहवाल जारी करण्यात आला.

Loading content, please wait...
political
US
GST
NITI Aayog
Trader

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com