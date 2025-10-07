India US Trade: करार लवकरच होईल; नीती आयोगाला आशा, अमेरिकेशी चर्चा सुरूच

नवी दिल्ली : भारत आणि अमेरिका यांच्यादरम्यान लवकर व्यापार करार होण्याची आशा नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम यांनी व्यक्त केली आहे. सुब्रह्मण्यम यांच्या हस्ते सोमवारी ‘ट्रेड वॉच’ अहवाल जारी करण्यात आला..त्यावेळी ते बोलत होते. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अलीकडेच जीएसटी करात कपात करण्यात आली होती. त्याप्रमाणे दिवाळीपूर्वी आणखी काही महत्त्वाचे निर्णय सरकारकडून घेतले जाऊ शकतात, असे संकेत सुब्रह्मण्यम यांनी दिले..भारताला शुल्क आणि शुल्क विरहित अडथळे दूर करावे लागतील. शिवाय निर्मिती क्षेत्रातील स्पर्धा वाढण्यासाठी बाजारपेठा खुल्या कराव्या लागतील. भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या संदर्भात गत महिन्यात चर्चा झाली होती. त्यामुळे दोन्ही पक्षांना आगामी काळात साधकबाधक करार होण्याची आशा आहे, असे सुब्रह्मण्यम यांनी नमूद केले..यापूर्वी व्यापार चर्चा फिसकटल्यानंतर अमेरिकेने भारतीय वस्तूंच्या आयातीवरील कर दुपटीने वाढवून ५० टक्के केला होता. यात रशियाकडून तेलाची आयात केल्याचे सांगत लादण्यात आलेल्या २५ कराचा कराचा समावेश होता. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे दोन्ही देशांदरम्यान निर्माण झालेला तणाव अद्याप कमी झालेला नाही..नाताळापर्यंत अमेरिकन आयात शुल्काचा भारतावर फारसा परिणाम होणार नाही. मात्र त्यानंतरही जर मार्ग निघाला नाही तर समस्या निर्माण होऊ शकते, असे सांगत सुब्रह्मण्यम म्हणाले की, ५० टक्के आयात शुल्कामुळे वस्तूंच्या किमती खूप मोठ्या प्रमाणात वाढतात. यातून कोणी वाचू शकत नाही..Premium| India-US Trade Tensions: अमेरिकेच्या नव्या धोरणांमुळे भारताची अर्थव्यवस्था आणि 'मेक इन इंडिया'ला धोका?.त्यामुळे नोव्हेंबरपर्यंत व्यापार करार झाला तर मोठी समस्या निर्माण होणार नाही. भारताची व्यापार तूट असंतुलित असली तरी ती चिंताजनक नाही. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी दिवाळीपूर्वी १३ ते १४ क्षेत्रांमध्ये व्यापक सुधारणा केल्या जाऊ शकतात. विशेषत: सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना केंद्रीभूत ठेवत या सुधारणा होऊ शकतात. निर्मिती क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी ''नॅशनल मॅन्युफॅक्चरिंग मिशन'' आणले जाणार आहे. त्यावर अंतिम टप्यातले काम सुरू असल्याचे सुब्रह्मण्यम यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.