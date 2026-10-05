भारत-अमेरिका व्यापार कराराची चर्चा ठप्प! अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं कारण

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या वाटाघाटी एका निर्णायक आणि स्थिर टप्प्यावर पोहोचल्या आहेत. येथून पुढे दोन्ही बाजूंना अधिक सवलती देणे किंवा घेणे अत्यंत कठीण ठरणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे..म्युनिच सुरक्षा परिषदेदरम्यान बोलताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, या करारासाठी अत्यंत कठीण आणि सखोल चर्चा झाली आहे. भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार संतुलन भारताच्या बाजूने राहिले असल्याने, अमेरिका हा व्यापार असमतोल दूर करण्यासाठी सध्या सुरू असलेल्या औपचारिक वाटाघाटींपलीकडे जाऊन इतर उपायांचाही अवलंब करत आहे. त्यामुळे या टप्प्यानंतर करारासाठी परस्पर देवाणघेवाण करणे दोन्ही देशांसाठी आव्हानात्मक ठरेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात वॉशिंग्टन भेटीदरम्यान फेब्रुवारी २०२५ मध्ये द्विपक्षीय व्यापार करारासाठी वाटाघाटी सुरू करण्यावर एकमत झाले होते, ज्या अंतर्गत २०३० पर्यंत दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार ५०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे..त्यानुसार गेल्या एका वर्षापेक्षा जास्त काळापासून दोन्ही देश एका अंतरिम कराराला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी काम करत आहेत. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये दोन्ही देशांनी अंतरिम व्यापार कराराचा आराखडाही जाहीर केला होता. मात्र, आयात शुल्क (टॅरिफ), बाजारपेठेतील प्रवेश आणि व्यापार असमतोल या मुद्द्यांवर अद्याप अंतिम तोडगा निघालेला नाही. नुकतेच १ ऑक्टोबर रोजी अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर यांनीही चर्चा सुरू असली तरी करार तातडीने होणे शक्य नसल्याचे संकेत दिले होते..दरम्यान, भारताचे वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी २९ सप्टेंबर ते ५ ऑक्टोबर दरम्यान अंतरिम कराराच्या चर्चेसाठी अमेरिकेचा दौरा केला असून अर्थमंत्र्यांच्या ताज्या विधानावरून दोन्ही देशांमधील वाटाघाटी आता एका पेचाच्या स्थितीत अडकल्याचे स्पष्ट होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.