कोरोना लस कधी येणार आणि सर्वात आधी कोणाला मिळणार?

नवी दिल्ली : कोरोना विषाणूमुळे त्रस्त झालेल्या जगाला सध्या फक्त प्रभावी लशीच्या आगमनाची चाहूल आहे. 150 हून अधिक कोरोनावरील लशींची सध्या जगभरात संशोधन आणि चाचणी सुरु आहे. मात्र, आतापर्यंत एकाही लशीला जागतिक वापरासाठी मान्यता मिळाली नाहीये. फक्त रशियाने आपल्या स्फुटनिक व्ही या लशीला ऑगस्ट महिन्यात मान्यता दिली आहे. मात्र या लशीची मोठ्या प्रमाणावर तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणी सुरु आहे आणि या चाचणीच्या निष्कर्षांची जगभरात उत्सुकता आहे. भारतात देखील कोरोनावरील तीन लशींच्या निर्मितीची आणि चाचणीची प्रक्रिया सुरु आहे. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यात सध्या या लस आहेत. यातील दोन लशींची निर्मिती ही भारतीय संशोधकांनीच केली आहे.

कोरोनाची लस कधीपर्यंत येईल आणि कुणाला आधी लस मिळेल या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन आज रविवारी दुपारी एक वाजता 'संडे संवाद' या कार्यक्रमात देणार आहेत. भारताचा कोविड व्हॅक्सिन प्लॅन ते देशासमोर ठेवणार आहेत.

