Indian Air Force: हवाई दलाची ताकद वाढणार! १.१५ लाख कोटींच्या प्रकल्पातून २१० विमाने खरेदी; देशातच होणार विमाननिर्मिती

नवी दिल्ली : भारतीय हवाई दलाच्या ताफ्याला अधिक धारदार आणि मजबूत करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. हवाई दलासाठी ६० बहुउद्देशीय वाहतूक विमाने आणि १५० प्रशिक्षणार्थी विमाने खरेदी करण्याच्या उद्देशाने माहिती मागविणारे पत्र संरक्षण मंत्रालयाने जाहीर केले आहे. अंदाजे एक लाख १५ हजार कोटी रुपयाच्या या प्रकल्पांमुळे भारतातील लष्करी विमाननिर्मिती क्षेत्रात एक नवी क्रांती घडणार आहे..UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .उद्देश काय?लष्करी ठाण्यांपासून ते हिंदी महासागरातील बेटांपर्यंत सैनिक, रसद आणि अवजड लष्करी उपकरणे क्षणात पोहोचवण्याचे काम ही बहुउद्देशीय विमाने करतील. सीमांवर वाढत्या आव्हानांना उत्तर देण्यासाठी या नव्या विमानाच्या ताफ्याची अत्यंत गरज होती..आत्मनिर्भरतेचा नवा अध्यायपरकीय चलनाची बचत करून भारताने देशातच विमाननिर्मितीचा निर्णय घेतला आहे.मोठ्या प्रकल्पांमुळे केवळ मोठ्या कंपन्याच नाही, तर सुट्या भागांची निर्मिती करणाऱ्या हजारो लघु आणि मध्यम उद्योगांना कोट्यवधींचे कंत्राट मिळणार आहेत.‘एचएएल’चे या क्षेत्रात वर्चस्व आहे, तर ‘टाटा’ आणि ‘महिंद्रा’सारख्या खासगी क्षेत्रातील कंपन्याही स्पर्धेत आहेत. भारतीय संरक्षणनिर्मिती क्षेत्राला नवी ओळख मिळणार आहे..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.तीन कंपन्यांमध्ये चुरसतंत्रज्ञान भागीदार शोधणे, उत्पादन क्षमता वाढवणे यासाठी पुढील कंपन्यांमध्ये मोठी चुरस पाहायला मिळणार आहे.टाटा समूह : गुजरातमध्ये ‘एअरबस’सोबत सी-२९५ विमानांची निर्मिती करून ‘टाटा’ने या क्षेत्रात आधीच वर्चस्व गाजवायला सुरुवात केली आहे.महिंद्रा समूह : ‘एरोस्पेस’ क्षेत्रातील वाढती क्षमता आणि गुंतवणुकीसह महिंद्राही शर्यतीत असल्याचे म्हटले जाते.हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स : सरकारी मालकीची आणि विमानांच्या निर्मितीचा प्रदीर्घ अनुभव असणारी दिग्गज संस्था. विमाननिर्मितीची जबाबदारी या कंपनीकडे येण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.