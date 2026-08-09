Indian Air Force Office: पाकच्या ‘हनीट्रॅप’मध्ये हवाई दलाचा अधिकारी; लष्कराची माहिती पाकिस्तानला दिली

नवी दिल्ली: भारतीय लष्कराशी संबंधित संवेदनशील माहिती पाकिस्तानच्या गुप्तचर यंत्रणेला पुरविणाऱ्या हवाई दलातील विंग कमांडरला अटक करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. संबंधित अधिकारी हा पाकिस्तानच्या हनी ट्रॅपमध्ये अडकल्याचा संशय व्यक्त होतो आहे..हवाई दलाने दिलेल्या तक्रारीनंतर ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी शनिवारी दिली. या अधिकाऱ्याविरुद्ध शासकीय गुपिते कायद्यांतर्गत (ऑफिशियल सिक्रेट्स ॲक्ट) गुन्हा दाखल करून ३० मे रोजी त्याला अटक करण्यात आली होती..Koyna Dam: कोयना धरणाचे दरवाजे एक फुटावर; धरणात 92.70 टीएमसी पाणीसाठा : पावसाचा जोर ओसरला.या प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाल्यानंतर ३० जुलै रोजी त्याच्याविरोधात दोषारोपपत्र सादर करण्यात आले होते. एका पाकिस्तानी गुप्तचर महिलेने या अधिकाऱ्याला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले होते..या अधिकाऱ्याने लष्करी हालचालींशी संबंधित गोपनीय माहिती शेअर केल्याचा आरोप आहे. मागील अनेक दिवसांपासून पाकिस्तानी महिला व्हिडिओ कॉल आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून या अधिकाऱ्याच्या संपर्कात होती..Koyna Dam: कोयना धरणाचे दरवाजे एक फुटावर; धरणात 92.70 टीएमसी पाणीसाठा : पावसाचा जोर ओसरला.ही महिला आयएसआयची हस्तक असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. या अधिकाऱ्याला अन्य सहकाऱ्यांच्या मोबाइलमध्ये हेरगिरी करणारे सॉफ्टवेअर डाउनलोड करून द्यावे, यासाठीही या अधिकाऱ्याला सांगण्यात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.