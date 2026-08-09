देश

Indian Air Force Office: पाकच्या ‘हनीट्रॅप’मध्ये हवाई दलाचा अधिकारी; लष्कराची माहिती पाकिस्तानला दिली

Official Secrets Act Case Against Wing Commander: हनीट्रॅपच्या संशयातून अधिकाऱ्यावर अधिकृत गोपनीयता कायदा अंतर्गत कारवाई झाली असून तपासात डिजिटल संपर्काची माहिती समोर आली आहे.
Indian Air Force Office

Indian Air Force Office

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली: भारतीय लष्कराशी संबंधित संवेदनशील माहिती पाकिस्तानच्या गुप्तचर यंत्रणेला पुरविणाऱ्या हवाई दलातील विंग कमांडरला अटक करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. संबंधित अधिकारी हा पाकिस्तानच्या हनी ट्रॅपमध्ये अडकल्याचा संशय व्यक्त होतो आहे.

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Indian Air Force
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