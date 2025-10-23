Agniveer Recruitment : आनंदाची बातमी ! आता २५ ऐवजी ७५ टक्के अग्निवीरांना मिळणार सैन्यात कायमची नोकरी, प्रस्ताव लवकरच मंजूर होणार

Summary1️⃣ अग्निवीरांना आता २५% ऐवजी ७५% कायमस्वरूपी नोकरी देण्याचा प्रस्ताव तयार आहे.2️⃣ हा प्रस्ताव आर्मी कमांडर्स कॉन्फरन्समध्ये मंजुरीसाठी मांडला जाणार आहे.3️⃣ कॉन्फरन्स जैसलमेर येथे आजपासून सुरू झाली आहे..भारतीय सैन्यात सामील होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या अग्निवीरांसाठी लवकरच आनंदाची बातमी मिळणार आहे. आता २५% ऐवजी ७५% लोकांना सैन्यात कायमस्वरूपी नोकरीची हमी दिली जाईल. एका इंग्रजी वृत्तपत्राच्या वृत्तानुसार आर्मी कमांडर्स कॉन्फरन्स आज जैसलमेरमध्ये सुरू होत आहे. अग्निवीरांचा रिटेनशन रेट सध्याच्या २५% वरून ७५% पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. याचा अर्थ असा की पूर्वी १०० पैकी २५ अग्निवीरांना सैन्यात भरती केले जायचे, परंतु आता १०० पैकी ७५ जणांना नोकरी दिली जाईल. .या आर्मी कमांडर्स कॉन्फरन्समध्ये तिन्ही सेवांमध्ये एकता वाढवण्याचे उपाय आणि मिशन सुदर्शन चक्राच्या अंमलबजावणीचा आढावा अजेंड्यावर आहे. अग्निवीर प्रस्तावालाही मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. अग्निवीरांची पहिली तुकडी पुढील वर्षी त्यांचा चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करेल, त्यामुळे त्यांना सैन्यात समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव अजेंड्यावर आहे. मे महिन्यात झालेल्या ऑपरेशन सिंदूरनंतर ही पहिली आर्मी कमांडर्स कॉन्फरन्स असेल. ही परिषद लष्कराच्या वरिष्ठ नेतृत्वासाठी एकूण सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आणि उदयोन्मुख आव्हानांना तोंड देण्यासाठी प्रमुख ऑपरेशनल प्राधान्यांवर चर्चा करण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून काम करते. .माजी सैनिकांच्या वाढत्या संख्येमुळे, त्यांचा अनुभव आणि कौशल्य वापरण्यासाठी पर्यायांचा विचार केला जात आहे. सध्या, माजी सैनिकांना आर्मी वेल्फेअर एज्युकेशन सोसायटी आणि एक्स-सर्व्हिसमेन कंट्रिब्युटरी हेल्थ स्कीम (ईसीएचएस) पॉलीक्लिनिक सारख्या मर्यादित भूमिकांमध्ये नियुक्त केले जाते, परंतु विविध संरचनांमध्ये व्यापक सहभाग विचारात घेतला जात आहे. सेवारत सैनिकांच्या कार्मिक आणि कल्याणकारी मुद्द्यांवर देखील चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे..FAQs 1️⃣ अग्निवीर म्हणजे काय? 👉 अग्निपथ योजनेअंतर्गत भरती होणारे सैनिक, ज्यांना सुरुवातीला ४ वर्षांसाठी सेवा देण्याची संधी दिली जाते.2️⃣ यापूर्वी किती टक्के अग्निवीरांना कायम नोकरी मिळत होती? 👉 पूर्वी फक्त २५% अग्निवीरांना कायमस्वरूपी सैन्यात स्थान मिळत होते.3️⃣ आता किती टक्के अग्निवीरांना कायम नोकरी मिळेल? 👉 नवीन प्रस्तावानुसार ७५% अग्निवीरांना कायम नोकरीची संधी मिळेल.4️⃣ हा प्रस्ताव कोठे आणि केव्हा चर्चेला घेतला जातोय? 👉 जैसलमेर येथे सुरू झालेल्या आर्मी कमांडर्स कॉन्फरन्समध्ये हा प्रस्ताव चर्चेला आहे.5️⃣ पहिली अग्निवीर बॅच कधी पूर्ण सेवा करणार आहे? 👉 पहिली तुकडी पुढील वर्षी (२०२६) आपला चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करेल.6️⃣ या परिषदेत आणखी कोणते विषय चर्चेत आहेत? 👉 तिन्ही सैन्यदलांमधील एकता, "मिशन सुदर्शन चक्र", आणि सैनिक कल्याणाशी संबंधित विषय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.