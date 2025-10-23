देश

Agniveer Recruitment : आनंदाची बातमी ! आता २५ ऐवजी ७५ टक्के अग्निवीरांना मिळणार सैन्यात कायमची नोकरी, प्रस्ताव लवकरच मंजूर होणार

Agniveer Recruitment : पहिली अग्निवीर तुकडी पुढील वर्षी चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणार आहे.तिन्ही सैन्य दलांमधील समन्वय आणि "मिशन सुदर्शन चक्र" यावरही चर्चा होणार आहे. माजी सैनिकांचा अनुभव विविध नवीन संरचनांमध्ये वापरण्याचे नियोजन सुरू आहे.
Indian Army soldiers during training under the Agnipath Scheme — soon 75% may receive permanent positions in the force.

1️⃣ अग्निवीरांना आता २५% ऐवजी ७५% कायमस्वरूपी नोकरी देण्याचा प्रस्ताव तयार आहे.
2️⃣ हा प्रस्ताव आर्मी कमांडर्स कॉन्फरन्समध्ये मंजुरीसाठी मांडला जाणार आहे.
3️⃣ कॉन्फरन्स जैसलमेर येथे आजपासून सुरू झाली आहे.

भारतीय सैन्यात सामील होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या अग्निवीरांसाठी लवकरच आनंदाची बातमी मिळणार आहे. आता २५% ऐवजी ७५% लोकांना सैन्यात कायमस्वरूपी नोकरीची हमी दिली जाईल. एका इंग्रजी वृत्तपत्राच्या वृत्तानुसार आर्मी कमांडर्स कॉन्फरन्स आज जैसलमेरमध्ये सुरू होत आहे. अग्निवीरांचा रिटेनशन रेट सध्याच्या २५% वरून ७५% पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. याचा अर्थ असा की पूर्वी १०० पैकी २५ अग्निवीरांना सैन्यात भरती केले जायचे, परंतु आता १०० पैकी ७५ जणांना नोकरी दिली जाईल.

