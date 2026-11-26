Indian Army Aircraft Landing on Highway: भारतीय लष्कर आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (NHAI) समन्वयातून एक ऐतिहासिक कामगिरी पार पडली आहे. गुजरातमधील अमृतसर-जामनगर आर्थिक कॉरिडॉरवरील (NH-754A) महामार्गावर भारतीय लष्कराच्या चार मायक्रोलाइट विमानांनी यशस्वी लँडिंग केले. त्यानंतर या विमानांनी याच महामार्गावरून पुन्हा उड्डाणही केले. भारतीय लष्कराच्या ‘टीम माउंटन ईगल्स’ने ‘विंग्स ऑफ व्हॅलर अँड युनिटी एक्स्पिडिशन’मध्ये सहभागी होत ही कामगिरी केली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ही माहिती दिली. .अमृतसर-जामनगर महामार्गावर ऐतिहासिक प्रयोगगुजरातमधील अमृतसर-जामनगर आर्थिक कॉरिडॉरवरील किलोमीटर ९४६ ते ९४९ या अंतरादरम्यान हा उपक्रम राबवण्यात आला. या मोहिमेत भारतीय लष्कराच्या ‘टीम माउंटन ईगल्स’ची चार मायक्रोलाइट विमाने महामार्गावर उतरवण्यात आली. विशेष म्हणजे, या विमानांनी यशस्वीरीत्या लँडिंग केल्यानंतर पुन्हा त्याच महामार्गावरून टेकऑफ केले.भारतीय लष्कर आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्यातील उत्तम समन्वयातून हा ऐतिहासिक प्रयोग यशस्वी झाला. या उपक्रमामुळे देशातील महामार्ग पायाभूत सुविधांचा वापर केवळ रस्ते वाहतुकीपुरता मर्यादित न राहता इतर महत्त्वाच्या उद्देशांसाठीही करता येण्याची क्षमता अधोरेखित झाली आहे, असे गडकरी म्हणाले..CEC ज्ञानेश कुमार प्रकरणात मोदी सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा दणका; 10 दिवसांत उत्तर देण्याचे आदेश.महामार्गांचा वापर लष्करी आणि आपत्कालीन गरजांसाठीहीकेंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय तसेच भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून जागतिक दर्जाचे महामार्ग विकसित करण्यावर भर दिला जात आहे. या पायाभूत सुविधांमुळे देशातील दळणवळण अधिक सक्षम होण्यासोबतच आर्थिक विकासालाही चालना मिळत आहे. त्याचबरोबर भारतीय सशस्त्र दलांच्या सामरिक आणि कार्यान्वयनविषयक गरजा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीनेही महामार्गांचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.राष्ट्रीय महामार्गांचा वापर भविष्यात हवाई साहसी उपक्रम, पर्यटन आणि अशा प्रकारच्या नव्या गतिविधींसाठीही करता येऊ शकतो. मात्र, अशा उपक्रमांचे आयोजन करताना संबंधित ठिकाणाची व्यवहार्यता तपासणे, आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना करणे आणि सर्व संबंधित यंत्रणांमध्ये योग्य समन्वय ठेवणे गरजेचे असल्याचे या उपक्रमातून स्पष्ट करण्यात आले आहे..पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली सक्षम महामार्गांचे जाळे उभारण्यावर भरया ऐतिहासिक मोहिमेच्या यशस्वी आयोजनाबद्दल भारतीय लष्कराच्या ‘टीम माउंटन ईगल्स’, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि सहभागी सर्व संबंधित यंत्रणांचे अभिनंदन करण्यात आले आहे. सर्व यंत्रणांमधील उत्कृष्ट समन्वयामुळे ही मोहीम यशस्वी झाल्याचे नमूद करण्यात आले..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात मजबूत, सक्षम आणि भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्यास सज्ज असलेले राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे उभारण्याची कटिबद्धता व्यक्त करण्यात आली आहे. हे महामार्ग केवळ दळणवळणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यापुरते मर्यादित न राहता देशाच्या विकासात्मक, सामरिक आणि आपत्कालीन प्रतिसादाशी संबंधित गरजांसाठीही उपयुक्त ठरतील, अशी भूमिका नितीन गडकरी यांनी मांडली..राजकारणात मोठी घडामोड! BJP काहीतरी मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत? NDA ची ताकद ४२ खासदारांनी वाढली, चार मित्रपक्ष पुन्हा एकत्र!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.