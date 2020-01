जवानाच्या लग्नाची चालू होती जय्यत तयारी, पण तो पोहोचू शकला नाही; कारण...

नवी दिल्ली : भारतीय लष्कराच्या एका जवानाचे बर्फवृष्टीमुळे लग्न हुकले आहे. बर्फवृष्टीमुळे जवान स्वतःच्या लग्नालाच पोहोचू शकला नाही. गुरुवारी सुनिलचे लग्न होते. परंतु, तो काश्मीरखोऱ्यात सुरक्षेसाठी तैनात होता. मागील दोन दिवसांपासून काश्मीरखोऱ्यात होत असलेल्या बर्फवृष्टीमुळे तो बाहेर पडू शकला नाही. बुधवारपासून सुनिलच्या लग्नाची घरात तयारी सुरु असतानाच झालेल्या बर्फवृष्टीमुळे त्याला लग्नासाठी पोहोचता आले नाही.

सुनिलच्या लग्नासाठी सर्व नातेवाईक घरी जमले होते मात्र, तो पोहोचू शकला नाही. त्याच्या सुट्या १ जानेवारीपासूनच सुरु झाल्या होत्या. भारतीय लष्कराच्या चिनॉर कॉर्प्सने याबाबत रविवारी ट्विट करून ही माहिती दिली आहे. टाईम्स ऑफ इंडिया या वृत्तपत्रात छापून आलेली बातमी ट्विट करताना 'काळजी नको आयुष्य वाट पाहत आहे, मुलीच्या घरचे नवीन तारीख काढून लग्न करून देण्यास तयार असल्याचीही माहिती या ट्विटमधून देण्यात आली आहे.

#LifeWillWaitThatsAPromise #IndianArmy Jawan misses wedding after #Kashmir Valley gets snowed in. Don't worry life will wait. #NationFirstAlways The bride's family agrees to a new date. Just another day in the life of a soldier.@adgpi @NorthernComd_IA @easterncomd pic.twitter.com/G1b1u5bCi6

— Chinar Corps - Indian Army (@ChinarcorpsIA) January 18, 2020