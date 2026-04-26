Germany Phule Ambedkar News: जर्मनीत फुले-आंबेडकरी विचारांची जागतिक पताका; २ मे रोजी सामाजिक न्यायाच्या नव्या युगाची ऐतिहासिक सुरुवात

उल्हासनगर : समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता या मानवतावादी मूल्यांना जागतिक स्तरावर नवी ऊर्जा देत जर्मनीत पहिल्यांदाच महात्मा ज्योतिबा फुले,भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांची पताका उंचावण्याची ऐतिहासिक पहल होत आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त २ मे २०२६ रोजी महाराष्ट्र, पंजाब, साऊथ इंडियन या जर्मनीत स्थायिक झालेल्या आंबेडकराइट्स इंटरकल्चरल मिशन या नोंदणीकृत असोसिएशनच्या पुढाकाराने तसेच जर्मनी आणि युरोपमधील विविध आंबेडकरी संघटनांच्या संयुक्त विद्यमाने भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. २ मे रोजी मैन्झ-कास्टेल येथील ब्युर्गरहाउस कास्टेल येथे सकाळी १० ते सायंकाळी ६ या वेळेत हा कार्यक्रम पार पडणार आहे..या उपक्रमाचे नेतृत्व रितेश कडबे करत असून, त्यांना नितेश गायकवाड, रुपेश जाधव, सुभाष चव्हाण आणि रवी जीलते यांची साथ लाभत आहे. समाजामध्ये सामाजिक न्याय, समता आणि बंधुता या मूल्यांची जाणीव अधिक दृढ करणे आणि आंबेडकरी विचारसरणीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बळकटी देणे हा या उपक्रमामागील प्रमुख उद्देश आहे..आंबेडकराइट्स इंटरकल्चरल मिशन ही संस्था परदेशात वास्तव्यास असलेल्या आंबेडकरी विद्यार्थी व कुटुंबांसाठी सक्षम आधारव्यवस्था निर्माण करत असून, सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी मार्गदर्शन करत आहे.या कार्यक्रमाला फ्रँकफर्ट येथील भारतीय वाणिज्य दूतावासाच्या कॉन्सुलर जनरल सुश्री शुचिता किशोर प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. कार्यक्रमात सांस्कृतिक सादरीकरणे, भगवान बुद्धांच्या तत्वज्ञानाचे पठण आणि विविध मान्यवरांचे प्रेरणादायी विचार यांचा समावेश असणार आहे. सुमारे २०० नागरिकांच्या उपस्थितीत हा सोहळा पार पडण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे..युरोपमधील विविध संघटनांच्या सहकार्याने आयोजित हा कार्यक्रम केवळ जयंती उत्सव न राहता सामाजिक परिवर्तनाच्या नव्या चळवळीची ठोस नांदी ठरणार आहे. भारतीय प्रवासी समाजात आंबेडकरवादी विचारांचा प्रसार करताना संविधानिक मूल्यांचे संवर्धन आणि सामाजिक समतेबाबत व्यापक जनजागृती घडवून आणण्याचा हा एक महत्त्वपूर्ण प्रयत्न आहे.जर्मनीतून सुरू झालेली ही चळवळ आगामी काळात संपूर्ण युरोपमध्ये विस्तारेल, अशी आशा व्यक्त केली जात असून, जागतिक पातळीवर आंबेडकरी विचारांच्या प्रसारासाठी हा उपक्रम एक ऐतिहासिक टप्पा ठरणार आहे.