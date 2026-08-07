Indian Fishing Boat: भारतीय बोटीला अपघात; ११ मच्छीमारांना श्रीलंकेच्या नौदलाने वाचवले, खवळलेल्या समुद्रात मध्यरात्री अनुभवला थरार..

कोलंबो: अथांग पसरलेला समुद्र...अंधारलेली रात्र आणि जोरदार लाटांचा तडाखा...अशा आव्हानात्मक स्थितीमध्ये पाल्कच्या सामुद्रधुनीत मासेमारीसाठी गेलेल्या ११ भारतीय मच्छीमारांसाठी बुधवारची मध्यरात्र काळजाचा ठोका चुकवणारी ठरली. श्रीलंकेच्या सागरी हद्दीत प्रवेश केलेल्या एका भारतीय बोटीला भीषण अपघाताचा सामना करावा लागला आहे. नेदुंथिवू बेटाजवळील धोकादायक खडकावर ही बोट जोरदार आदळल्याने बोटीचे मोठे नुकसान झाले असून, सर्व ११ मच्छीमारांचा जीव थोडक्यात वाचला आहे..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.श्रीलंकन नौदलाने गुरुवारी दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, ही भारतीय बोट आंतरराष्ट्रीय सागरी हद्द ओलांडून श्रीलंकेच्या हद्दीत शिरली होती. समुद्रात जाळे टाकून मासेमारी करीत असताना ही बोट किनाऱ्याजवळील खडकावर जाऊन आदळली. त्यानंतर बोटीला तडे गेले आणि तिचे नुकसान झाले. अपघाताची बातमी समजताच श्रीलंकेच्या नौदलाने तातडीने बचाव पथके घटनास्थळाकडे रवाना केली. नौदलाचे माध्यम प्रवक्ते कमांडर चमिंदा वालाकुलुगे म्हणाले, ‘‘बोटीचे नुकसान झाले आहे. मात्र, सर्व ११ मच्छीमार सध्या सुरक्षित असून, त्यांच्या जिवाला कोणताही धोका नाही.’’.वाचविल्यानंतर कारवाईमच्छीमारांना वाचवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असले तरी, दुसरीकडे त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला. बेकायदा सागरी हद्द ओलांडल्याप्रकरणी सध्याच्या कायद्यानुसार पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात येत असल्याचे श्रीलंकेच्या नौदलाने स्पष्ट केले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या सर्व मच्छीमारांना श्रीलंकेच्या नौदलाकडून अटक करण्यात आली आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने श्रीलंकेतील सरकारशी बोलून संबंधित मच्छीमारांची सुटका करावी अशी मागणी तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांनी केली आहे..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.रोजचीच भीतीभारत आणि श्रीलंकेला वेगळ्या करणाऱ्या पाल्कच्या सामुद्रधुनीत मच्छीमारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. सागरीसीमांच्या अस्पष्टतेमुळे तमिळनाडू आणि श्रीलंकेच्या मच्छीमारांमध्ये सतत संघर्षाची ठिणगी पडत असते. अनेकदा चुकून हद्द ओलांडल्यामुळे श्रीलंकन नौदलाकडून भारतीय मच्छीमारांवर गोळीबार होणे, बोटी जप्त करणे आणि अटकेच्या कारवाईला सामोरे जाणे या गोष्टी नित्याच्याच बनल्या आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.