Honey Trap: भारतीय लष्करालाही ‘हनी ट्रॅप’चा धोका? हवाई दलप्रमुखांनी सांगितली सैन्य दलांची रणनीती

New Delhi: देशाच्या सुरक्षेसंदर्भातील सर्वांत संवेदनशील आणि महत्त्वाची माहिती मिळविण्यासाठी सैन्य दलांतील अधिकाऱ्यांना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न केला जातो. विदेशी हेरगिरी करण्याऱ्या यंत्रणा हनी ट्रॅपचा वापर करून भारतीय सैन्य दलाची गुप्त माहिती मिळविण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसतात. मात्र, या संकटांचा मुकाबला करण्यासाठी सैन्य दलांकडून काय रणनिती अवलंबली जाते, यावर हवाईदल प्रमुख आशुतोष दीक्षित यांनीच भाष्य केले आहे..Amit Shah: राहुल यांच्याकडून देशाची बदनामी ;अमित शहा यांची जोरदार टीका.सोशल मीडियाचा वाप करून सैन्य दलाशी संबंधित अधिकाऱ्यांना, कर्मचाऱ्यांना अनेकदा आपल्या जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न विदेशी गुप्तचर यंत्रणा करत असतात. त्याला काही जण बळी पडत असल्याचेही आपल्याला दिसले आहे. त्या संदर्भातील बातम्या अधून मधून वाचायला मिळतात.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Trending News: ज्याने नोकरी दिली, त्याचेच 170 कोटी लुटले! महिलेचा घरातील अजब कारनामा पाहून पोलीसही चक्रावले.सुरवातीला मैत्रीचा हात देत प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून त्यांच्याकडून संवेदनशील माहिती मिळविण्याचे जे प्रयत्न होतात त्यालाच ‘हनी ट्रॅप’ म्हटले जाते. सायबर हल्ले, आर्थिक आमिष आणि हनी ट्रॅपच्या माध्यमातून लष्करी यंत्रणांमधील व्यक्तींना लक्ष्य केले जाते. भारतीय लष्कर आणि संरक्षण संशोधन क्षेत्राने अशा धोक्यांना रोखण्यासाठी तांत्रिक तसेच संस्थात्मक सुरक्षा व्यवस्था उभी केली असल्याचे हवाई दलप्रमुख एअर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित यांनी नुकतेच सांगितले..दिल्ली येथे आयोजित ‘एएनआय नॅशनल सिक्युरिटी समिट ३.०’मध्ये ते बोलत होते. संरक्षण क्षेत्रातील सरकारी प्रयोगशाळा, खासगी संरक्षण कंपन्या आणि लष्करी कर्मचारी यांना लक्ष्य करण्यासाठी परदेशी गुप्तचर यंत्रणा वेगवेगळ्या पद्धती वापरत असल्याचे त्यांनी सांगितले..“हा केवळ हनी ट्रॅपचा विषय नाही. हा मुळात सायबर हेरगिरीचा मुद्दा आहे. आज हेरगिरी सायबर माध्यमांसह अनेक मार्गांनी केली जाते. प्रेमाचे आमिष दाखवणे हा त्यातील एक भाग आहे. याशिवाय इतरही अनेक मार्ग आहेत,” असे दीक्षित म्हणाले. काही वेळा मल्टी-लेव्हल मार्केटिंगच्या योजना, तर काही वेळा अवाजवी व्याजाने कर्ज देणारे सावकार यांचाही वापर केला जातो. अशा प्रकारच्या हालचालींबाबत यंत्रणा सतर्क असून, त्यावर लक्ष ठेवले जात आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले..भारतीय हवाई दलप्रमुखांनी लष्कराच्या मुख्य संपर्क यंत्रणेच्या सुरक्षेबाबतही माहिती दिली. लष्कराची महत्त्वाची संपर्क यंत्रणा सार्वजनिक इंटरनेटपासून पूर्णपणे वेगळी ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे बाहेरून थेट सायबर हल्ला करून या नेटवर्कमध्ये प्रवेश करणे शक्य नसते. मात्र, यंत्रणेतील व्यक्तींना लक्ष्य करून माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. याला ‘इनसाइडर थ्रेट’ म्हणजेच यंत्रणेच्या आतून निर्माण होणारा धोका म्हणतात. अशा धोक्यांना रोखण्यासाठी तांत्रिक उपाय आणि संस्थात्मक व्यवस्था आधीपासूनच कार्यरत असल्याचे दीक्षित यांनी सांगितले..दरम्यान, अलीकडच्या काळात संरक्षण क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य केल्याची काही प्रकरणे समोर आली आहेत. ऑक्टोबरमध्ये आंध्र प्रदेश पोलिसांनी नौदलातील कर्मचारी प्रदीप मुखर्जी आणि नौदल अधिकाऱ्यांसाठी काम करणाऱ्या कंत्राटी वाहनचालकाला अटक केली होती. पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेशी संबंधित व्यक्तींना संवेदनशील माहिती दिल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. दिल्ली पोलिसांनीही एका संरक्षण कर्मचाऱ्याला संवेदनशील माहिती बाहेर पाठवल्याच्या आणि सहकाऱ्याच्या मोबाईलमध्ये माहिती चोरणारे सॉफ्टवेअर टाकण्याचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपावरून अटक केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.