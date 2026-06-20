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UAE Visa Services: भारतीय प्रवाशांना अलर्ट! UAE मध्ये पासपोर्ट आणि व्हिसा सेवा बंद राहणार; जाणून घ्या नेमके कारण

UAE Indian Passport Services: संयुक्त अरब अमिरातीमधील भारतीय पासपोर्ट, व्हिसा आणि साक्षांकन सेवा २६ ते ३० जून दरम्यान बंद राहतील. नवीन सेवा प्रदात्याकडे हस्तांतरण होत असल्यामुळे हा बदल करण्यात आला आहे.
UAE Visa Services

UAE Visa Services

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

संयुक्त अरब अमिरातीमधील (UAE) भारतीय पासपोर्ट, व्हिसा आणि दस्तऐवज साक्षांकन सेवा २६ जून ते ३० जून या पाच दिवसांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्यात येतील. ही जबाबदारी एका नवीन बाह्य सेवा पुरवठादाराकडे सोपवण्याच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून भारत सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. अबू धाबी येथील भारतीय दूतावासाने सांगितले की, अल हिंद टूर्स अँड ट्रॅव्हल एलएलसी १ जुलै २०२६ पासून संपूर्ण यूएईमध्ये या सेवा चालवेल. या संक्रमण काळात आपत्कालीन सेवा सुरू राहतील.

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