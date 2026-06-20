UAE Visa Services: भारतीय प्रवाशांना अलर्ट! UAE मध्ये पासपोर्ट आणि व्हिसा सेवा बंद राहणार; जाणून घ्या नेमके कारण

संयुक्त अरब अमिरातीमधील (UAE) भारतीय पासपोर्ट, व्हिसा आणि दस्तऐवज साक्षांकन सेवा २६ जून ते ३० जून या पाच दिवसांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्यात येतील. ही जबाबदारी एका नवीन बाह्य सेवा पुरवठादाराकडे सोपवण्याच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून भारत सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. अबू धाबी येथील भारतीय दूतावासाने सांगितले की, अल हिंद टूर्स अँड ट्रॅव्हल एलएलसी १ जुलै २०२६ पासून संपूर्ण यूएईमध्ये या सेवा चालवेल. या संक्रमण काळात आपत्कालीन सेवा सुरू राहतील..सध्या, पासपोर्ट आणि व्हिसा सेवा हाताळणारी बीएलएस इंटरनॅशनल आणि साक्षांकन सेवा हाताळणारी एसजीआयव्हीएस ग्लोबल, २५ जून रोजी कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतर नवीन अर्ज स्वीकारणे थांबवतील. यामुळे २६ जून ते ३० जून दरम्यान पासपोर्ट, व्हिसा आणि साक्षांकनाशी संबंधित सर्वसाधारण भेटी उपलब्ध होणार नाहीत. भारतीय दूतावास आणि भारतीय वाणिज्य दूतावास या पाच दिवसांच्या कालावधीत आपत्कालीन पासपोर्ट, व्हिसा आणि साक्षांकन सेवा देणे सुरू ठेवतील..इराण-व्हेनेझुएलानंतर आता अमेरिकेची कुणावर नजर? 'त्या' देशाचं नाव घेत डोनाल्ड ट्रम्प यांचं मोठं विधान, पुन्हा तणाव वाढणार!.तात्काळ मदतीसाठी, लोक भारतीय दूतावासांशी टोल-फ्री क्रमांक 800 INDIA (800 46342), व्हॉट्सॲप क्रमांक +971 54 309 0571 किंवा ईमेलद्वारे संपर्क साधू शकतात. दूतावासाने दिलेल्या माहितीनुसार, अल हिंद टूर्स अँड ट्रॅव्हल १ जुलैपासून आपल्या सेवांसोबत एक नवीन ऑनलाइन अपॉइंटमेंट पोर्टल सुरू करणार आहे. .Hormuz Strait : होर्मुझ सामुद्रधुनीत जहाजांची प्रचंड रांग; इराणने कडक नियम जाहीर केले, ४८ तास आधी अर्ज अनिवार्य.या बदलाबाबतच्या माहितीसाठी भारतीय नागरिकांनी केवळ अबू धाबी येथील भारतीय दूतावास आणि दुबई येथील भारतीय वाणिज्य दूतावासाच्या अधिकृत माध्यमांवरच अवलंबून राहावे, असा सल्ला देण्यात आला आहे. यापूर्वी, भारतीय दूतावासांनी पुष्टी केली होती की अल हिंद टूर्स अँड ट्रॅव्हल संयुक्त अरब अमिरातीच्या सातही अमिरातींमध्ये एकूण १६ कॉन्सुलर सेवा केंद्रे चालवेल, ज्यामुळे भारतीय समुदायाला पासपोर्ट, व्हिसा आणि इतर सेवा अधिक सोयीस्करपणे उपलब्ध होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.