देश

Indian Railways Fare Hike : तिकीट दरवाढीचे गुपित सांगण्यास रेल्वेचा नकार, माहितीच्या अधिकारात दिले 'हे' उत्तर

Ticket Pricing Formula तिकीट दर ठरवण्याचे संपूर्ण सूत्र उघड करण्यास रेल्वेने आरटीआय अंतर्गत नकार दिला. रेल्वेने भाडे निर्धारण हे “व्यावसायिक गुपित” असल्याचे सांगितले. केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) रेल्वेचा युक्तिवाद मान्य करून अपील फेटाळले.
Indian Railways train representing fare hike and dynamic ticket pricing system amid RTI refusal controversy.

Indian Railways train representing fare hike and dynamic ticket pricing system amid RTI refusal controversy.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

भारतीय रेल्वेने नुकतेच एसी ते नॉन-एसी पर्यंतच्या भाड्यात वाढ केली आहे. २०२५ मध्ये रेल्वेच्या भाड्यात ही दुसरी वाढ आहे. रेल्वे तिकीट दर कसे वाढवते आणि या वाढीचा आधार काय आहे हे जनतेला जाणून घ्यायचे आहे. हे जाणून घेण्यासाठी आरटीआय दाखल करण्यात आला होता, परंतु भारतीय रेल्वेने तो उघड करण्यास नकार दिला. रेल्वेने स्पष्ट केले आहे की तिकीट दर निश्चित करण्याचे संपूर्ण सूत्र गुप्त आहे आणि आरटीआय अंतर्गत ते उघड करता येत नाही. केंद्रीय माहिती आयोगानेही याची पुष्टी केली आणि अर्ज फेटाळला.

Loading content, please wait...
bullet train
Indian Railways expansion

Related Stories

No stories found.