Indian Railways Fare Hike : तिकीट दरवाढीचे गुपित सांगण्यास रेल्वेचा नकार, माहितीच्या अधिकारात दिले 'हे' उत्तर

भारतीय रेल्वेने नुकतेच एसी ते नॉन-एसी पर्यंतच्या भाड्यात वाढ केली आहे. २०२५ मध्ये रेल्वेच्या भाड्यात ही दुसरी वाढ आहे. रेल्वे तिकीट दर कसे वाढवते आणि या वाढीचा आधार काय आहे हे जनतेला जाणून घ्यायचे आहे. हे जाणून घेण्यासाठी आरटीआय दाखल करण्यात आला होता, परंतु भारतीय रेल्वेने तो उघड करण्यास नकार दिला. रेल्वेने स्पष्ट केले आहे की तिकीट दर निश्चित करण्याचे संपूर्ण सूत्र गुप्त आहे आणि आरटीआय अंतर्गत ते उघड करता येत नाही. केंद्रीय माहिती आयोगानेही याची पुष्टी केली आणि अर्ज फेटाळला..एका इंग्रजी वर्तमानपत्राच्या वृत्तानुसार, २५ जानेवारी २०२४ रोजी पश्चिम सुपरफास्ट एक्सप्रेससारख्या गाड्यांच्या मूळ भाड्याच्या आधारावर माहिती मागण्यासाठी आरटीआय दाखल करण्यात आला होता. त्यात डायनॅमिक तिकीट दर, तत्काळ बुकिंग भाडे आणि इतर घटकांची माहिती मागितली होती.रेल्वे बोर्डाच्या सीपीआयओने उत्तर दिले की वेगवेगळ्या वर्गांमधील सुविधांनुसार भाडे बदलते, परंतु हे भाडे ठरवण्याचे सूत्र व्यावसायिक गुपित आहे..रेल्वेचा असा युक्तिवाद आहे की ते महसूल मिळवून देणारी व्यावसायिक संस्था असताना,ते राष्ट्रीय हितासाठी सामाजिक जबाबदाऱ्या देखील पूर्ण करतात. भाडेवाढीचे सूत्र उघड केल्याने स्पर्धकांना फायदा होऊ शकतो. माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ८(१)(ड) नुसार व्यापार गुपिते आणि बौद्धिक संपदा अधिकारांना सूट देण्यात आली आहे. रेल्वेने केंद्रीय माहिती आयोगाच्या मागील निर्णयांचाही उल्लेख केला..माहिती आयुक्तांनी कोणती कारवाई केली?माहिती आयुक्त स्वागत दास यांनी या प्रकरणाची सुनावणी केली. भारतीय रेल्वेने वर्गानुसार भाडे आणि सामान्य नियमांसह मूलभूत माहिती आधीच प्रदान केली होती. त्यामुळे, अधिक माहिती देण्याची आवश्यकता नव्हती. अपीलकर्ता सुनावणीला उपस्थितही राहिला नाही. त्यामुळे, अपील फेटाळण्यात आले. रेल्वेचा असा युक्तिवाद आहे की भाडे निश्चित करणे ही एक जटिल प्रक्रिया आहे जी किंमत, मागणी, पुरवठा आणि सरकारी धोरणांवर अवलंबून असते. ती सार्वजनिक केल्याने तिकिटांचा काळाबाजार होऊ शकतो. गतिमान किंमतवाढीमुळे गर्दीच्या गाड्यांमध्ये भाडे वाढते जेणेकरून अधिक लोक इतर पर्याय निवडतील. या कारणास्तव, संपूर्ण गणना गुप्त ठेवली जाते..Premium|Developed India : विकसित देश होण्याचं घोडं नेमकं कुठे अडलंय?.बेस फेअर्सबद्दल काय म्हटले? सामान्य प्रवाशांची तक्रार आहे की भाडे अस्पष्ट असते. कधीकधी ३०० रुपयांची ची सीट १२०० रुपयांची होते. तत्काळ भाडे अनेकदा प्रीमियमवर आकारले जाते. यावर रेल्वेने सांगितले की बेस फेअर्स सार्वजनिक वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत. इतर बदल प्रवाशांच्या सोयी आणि मागणीवर अवलंबून असतात..