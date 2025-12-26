देश

Railway Rest House: बेड, फ्रिज, आरओ अन्... भारतीय रेल्वेची मोठी भेट; आधुनिक विश्रामगृह सुरू

Indian Railway Employees Rest House: कर्मचाऱ्यांचा सन्मान आणि आरोग्य जपण्यासाठी रेल्वेने नवा उपक्रम सुरू केला आहे. बेड, फ्रिज, आरओ आणि बागेसह ग्रुप डी कर्मचाऱ्यांना आलिशान विश्रामगृह मिळणार आहे.
Indian Railway Employees Rest House

Indian Railway Employees Rest House

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

भारतीय रेल्वे प्रवाशांसह त्यांच्या ग्रुप डी कर्मचाऱ्यांची विशेष काळजी घेत आहे. म्हणूनच आता त्यांना विश्रामगृहात विशेष निवास व्यवस्था देखील मिळेल. या संदर्भात, ग्रुप डी विश्रामगृहाचे बांधकाम आज पूर्ण झाले आहे. बेडपासून रेफ्रिजरेटर आणि आरओपर्यंत सर्व काही बसवण्यात आले आहे. ज्यामुळे ग्रुप डी कर्मचाऱ्यांना आराम करता येईल. कर्मचाऱ्यांचा सन्मान, आरोग्य आणि आराम यांना प्राधान्य देऊन हा उपक्रम आखण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
railway
Employees
railway station
Railway Government
Railway Administration
Passenger Train

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com