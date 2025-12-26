Railway Rest House: बेड, फ्रिज, आरओ अन्... भारतीय रेल्वेची मोठी भेट; आधुनिक विश्रामगृह सुरू

भारतीय रेल्वे प्रवाशांसह त्यांच्या ग्रुप डी कर्मचाऱ्यांची विशेष काळजी घेत आहे. म्हणूनच आता त्यांना विश्रामगृहात विशेष निवास व्यवस्था देखील मिळेल. या संदर्भात, ग्रुप डी विश्रामगृहाचे बांधकाम आज पूर्ण झाले आहे. बेडपासून रेफ्रिजरेटर आणि आरओपर्यंत सर्व काही बसवण्यात आले आहे. ज्यामुळे ग्रुप डी कर्मचाऱ्यांना आराम करता येईल. कर्मचाऱ्यांचा सन्मान, आरोग्य आणि आराम यांना प्राधान्य देऊन हा उपक्रम आखण्यात आला आहे. .नव्याने नूतनीकरण केलेल्या विश्रामगृहात १६ खोल्यांमध्ये संपूर्ण फरशी बदलण्याची सुविधा आहे. चार बाथरूम आणि सहा शौचालये आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज करण्यात आली आहेत. कर्मचाऱ्यांना शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळावे यासाठी, आरओ सिस्टीम आणि रेफ्रिजरेटरची व्यवस्था करण्यात आली आहे. प्रत्येक खोलीत नवीन बेड, गाद्या, चादरी, उशा, ब्लँकेट, खुर्च्या, टेबल आणि वॉर्डरोब यासारख्या आवश्यक वस्तूंनी सुसज्ज करण्यात आल्या आहेत..आयुर्वेदिक डॉक्टरांना शस्त्रक्रिया करण्याची परवानगी; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, पण ॲलोपॅथिक डॉक्टरांचा विरोध.ज्यामुळे रात्रीचा आरामदायी मुक्काम सुनिश्चित होतो. कॅम्पसचे आकर्षण वाढवण्यासाठी सुंदर मार्ग आणि बागा देखील तयार करण्यात आल्या आहेत. हे विश्रामगृह झाशी विभागातील सर्व गट ड कर्मचाऱ्यांसाठी खुले आहे. मग ते कोणत्याही युनिटचे असोत किंवा शाखेचे असोत. ड्युटी, प्रशिक्षण, वैद्यकीय तपासणी किंवा इतर कामासाठी झाशीला जाणारे कर्मचारी स्थापित प्रक्रियेनुसार खोल्या बुक करू शकतात आणि तिथे राहू शकतात. .Uttarakhand Travel Guidelines: नव्या वर्षाच्या स्वागताला उत्तराखंडला जाताय? पर्यटनाला निघण्यापूर्वी या महत्त्वाच्या सूचना जाणून घ्या.यामुळे त्यांना स्वच्छ, सुरक्षित आणि परवडणारी निवास व्यवस्था मिळेल. ज्यामुळे खाजगी लॉजवरील त्यांचे अवलंबित्व कमी होईल. एकदा पूर्ण झाल्यावर, गट ड कर्मचाऱ्यांना लक्षणीय दिलासा मिळेल. त्यांना आता निवासासाठी भटकंती करावी लागणार नाही, त्यामुळे त्यांची कार्यक्षमता वाढेल. हे स्वतःच एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यातून शिकून इतर विभागही विश्रामगृहे बांधतील. झाशी विभागात बांधलेले हे आधुनिक विश्रामगृह भारतीय रेल्वेमध्ये एक अद्वितीय उदाहरण आहे. कर्मचाऱ्यांमध्ये नवीन उत्साह आणि आत्मविश्वास निर्माण करेल, असे डीआरएम अनिरुद्ध कुमार म्हणाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.