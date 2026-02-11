देश

Emergency quota : रेल्वेचा मोठा निर्णय!, ‘अमृत भारत’ अन् ‘वंदे भारत स्लीपर’ ट्रेनमध्ये आता ‘इमर्जन्सी कोटा‘

Amrit Bharat and Vande Bharat Sleeper trains : आतापर्यंत या ट्रेनमध्ये फक्त महिला कोटा, अपंग, ज्येष्ठ नागरिक आणि ड्युटी पास कोटा लागू होता.
Indian Railways introduces Emergency Quota facility in Amrit Bharat and Vande Bharat Sleeper trains to accommodate urgent passenger bookings.

Indian Railways Emergency Quota in Amrit Bharat Train and Vande Bharat Sleeper : अमृत भारत ट्रेन आणि वंदे भारत स्लीपर ट्रेनमध्ये आता आपत्कालीन कोटा लागू केला जात आहे. रेल्वे बोर्डाने एक आदेश जारी केला आहे. आतापर्यंत या ट्रेनमध्ये फक्त महिला कोटा, अपंग, ज्येष्ठ नागरिक आणि ड्युटी पास कोटा लागू होता.  आता विशेष परिस्थितीत प्रवाशांना जागा/बर्थ मिळवणे सोपे होईल.

सात किंवा त्याहून अधिक स्लीपर कोच असलेल्या अमृत भारत ट्रेनमध्ये २४ बर्थचा आपत्कालीन कोटा निश्चित करण्यात आला आहे. तर वंदे भारत स्लीपर गाड्यांमध्ये वेगवेगळ्या क्लासमध्ये आपत्कालीन कोटा असेल.

रेल्वेने सांगितले आहे की हा कोटा एआरपी म्हणजेच अ‍ॅडव्हान्स रिझर्वेशन पिरियड किंवा नो-बुकिंग तारीख, यापैकी जे आधी असेल त्या तारखेपासून लागू केला जाईल. यामुळे जर कुणाला अचानक प्रवास करावा लागला तर तिकीट मिळण्याची शक्यता वाढेल. विशेष गरजा असलेल्या प्रवाशांना हा मोठा दिलासा आहे.

तर रेल्वे वेळोवेळी मागणीनुसार कोटामध्ये बदल करू शकेल. रेल्वे बोर्डाच्या मते, झोनल रेल्वे गरज आणि सीट उपलब्धतेनुसार आपत्कालीन कोटा समायोजित करू शकतात.

