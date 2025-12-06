Indian Railway: 'रेल्वे'ने घेतला मोठा निर्णय! दुर्लक्ष कराल तर मोजावी लागेल किंमत; नक्की वाचा

Railway Platform Ticket News: भारतीय रेल्वेने रोज लाखो लोक प्रवास करतात. दोन किलोमीटरपासून ते दोन हजार किलोमीटरपर्यंत किंवा त्यापेक्षाही जास्त प्रवास लोक करतात. त्यामुळेच भारतीय रेल्वेला नॅशनल कॅरियर म्हटलं जातं. महाकुंभाचं आयोजन असो की इंडिगोचा गोंधळ असो, भारतीय रेल्वे प्रत्येकवेळी देशवासियांच्या सेवेत हजर असते. त्यामुळे रेल्वेच्या प्रत्येक निर्णयाकडे कोट्यवधी लोकांचं लक्ष लागून असतं..रेल्वे विभागाने आणखी एक घोषणा केली आहे. हे निर्देश प्रवाशांनी पाळले नाहीत तर मोठी किंमत मोजावी लागू शकते. शिवाय खिसादेखील रिकामा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. रेल्वेने १३ स्थानकांवर प्लॅटफॉर्म तिकटविक्री थांबवली आहे..महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त प्रवाशांची मोठी गर्दी होत असते. त्यामुळे सेंट्रल रेल्वेने मोठं पाऊल उचललं आहे. रेल्वेने मुंबईसह आपल्या १३ प्रमुख स्थानकांवर प्लॅटफॉर्म तिकीट विक्री तात्पुरत्या स्वरुपात थांबवली आहे. हा निर्णय ७ डिसेंबर २०२५ पर्यंत लागू असेल. गर्दीच्या स्थानकांवर लोकांना सुरक्षितपणे प्रवास करता यावा, यसाठी हा निर्णय घेतला आहे..ज्वालामुखी, नैसर्गिक आपत्ती अन् ... 2026 बाबत पुराणात नेमकं काय लिहिलंय, भविष्यवाणी कलियुगासाठी ठरत आहेत खरी? वाचा धक्कादायक सत्य!.या स्थानकांवर प्लॅटफॉर्म तिकीटविक्री थांबवलीछत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, दादर स्टेशन, भुसावळ स्टेशन, नाशिक रोड स्टेशन, मनमाड स्टेशन, जळगाव स्टेशन, अकोला स्टेशन, शेगाव स्टेशन, पाचोरा स्टेशन, बडनेरा स्टेशन, मलकापूर स्टेशन, चाळीसगाव स्टेशन, नागपूर स्टेशन.सेंट्रल रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वप्नील नीला म्हणाले की, महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त मोठ्या संख्येने अनुयायी येतात. त्यामुळे रेल्वेने प्लॅटफॉर्म तिकीट विक्री थांबवली आहे. त्यामुळे प्रवाशांनी आपल्या प्रवासाचं नियोजन नव्या नियमांच्या अनुषंगाने करावं, असं आवाहन त्यांनी केलं..Mahaparinirvan : कशी होती डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांची अंत्ययात्रा? लाखोंची गर्दी अन् अश्रुधारा, महापरिनिर्वाण दिनाचा हृदयस्पर्शी व्हिडिओ.दरम्यान, रेल्वे मंत्रालयाने घोषणा केली की, नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावरील यशस्वी प्रयोगानंतर आता ७५ स्थानकांवर कायमस्वरुपी प्रवाशी जागा बनवल्या जातील. या सुविधा २०२६ वर्षातील सणांपूर्वी पूर्ण करण्याचं लक्ष्य ठेवण्यात आलेलं आहे. हे होल्डिंग एरिया उभारल्यानंतर सणोत्सवात होणाऱ्या गर्दीचं नियोजन करणं सोपं जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.