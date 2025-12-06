देश

Indian Railway: 'रेल्वे'ने घेतला मोठा निर्णय! दुर्लक्ष कराल तर मोजावी लागेल किंमत; नक्की वाचा

Indian Railways Bans Platform Ticket Sales at 13 Stations: भारतीय रेल्वेने प्लॅटफॉर्म तिकीटाबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आजपासून दोन दिवस प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनी ही बातमी अवश्य वाचावी.
indian railway

indian railway

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Railway Platform Ticket News: भारतीय रेल्वेने रोज लाखो लोक प्रवास करतात. दोन किलोमीटरपासून ते दोन हजार किलोमीटरपर्यंत किंवा त्यापेक्षाही जास्त प्रवास लोक करतात. त्यामुळेच भारतीय रेल्वेला नॅशनल कॅरियर म्हटलं जातं. महाकुंभाचं आयोजन असो की इंडिगोचा गोंधळ असो, भारतीय रेल्वे प्रत्येकवेळी देशवासियांच्या सेवेत हजर असते. त्यामुळे रेल्वेच्या प्रत्येक निर्णयाकडे कोट्यवधी लोकांचं लक्ष लागून असतं.

Loading content, please wait...
railway
Local Train
Platform ticket
ticket
Indian Railways expansion

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com