Tatkal Ticket Booking: रेल्वेच्या तात्काळ तिकीटासाठी नवा नियम! 'व्हेरिफिकेशन'शिवाय बुकिंग होणार नाही

Indian Railway: रेल्वे प्रवाशांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. आता तात्काळचं तिकीट बुक करणं अवघड होणार आहे. त्याचं कारण आहे व्हेरिफिकेशन; हे केल्याशिवाय सीट आरक्षित होणार नाही. तिकीट बुकिंगचे व्यवहार पारदर्शकपणे पार पडावेत, यासाठी हा बदल रेल्वेने केला आहे. पुढच्या काही दिवसांमध्ये ही प्रणाली सुरु होईल..आरक्षण काऊंटवर बुकिंग करताना इथून पुढे ओटीपी द्यावा लागणार आहे. मागच्या दीड वर्षात रेल्वे विभागाने ऑनलाईन सेवेला अधिक सुरक्षित बनवण्यासाठी मोठे पावलं उचलली आहेत. जुलै २०२५ मध्ये ऑनलाईन तात्काळ तिकीटांसाठी आधार बेसओटीपी प्रणाली सुरु केली आहे. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२५ मध्ये रेग्युलर तिकीट बुकिंगसाठी ओटीपी अनिवार्य केलं आहे..यापूर्वीच रेल्वेने ऑनलाईन तिकीट बुकिंग सिस्टीमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी रेल्वेने ओटीपी आधारित बुकिंगचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे बनावट प्रवाशी बनून बुकिंग करणारे कमी झाले आणि खऱ्या प्रवाशांना तिकीट मिळणं सोपं झालं आहे. याच सिस्टीमला आता बुकिंग काऊंटरवरही लागू करण्यात आलेलं आहे..१७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी रेल्वेने हा पायलट प्रोजेक्ट सुरु केला होता. सुरुवातीला ५२ ट्रेनमध्ये ही प्रणाली सुरु करण्यात आली होती. काहीच दिवसात हा निर्णय यशस्वी ठरला. काही तांत्रिक अडचणी दूर केल्यानंतर आता सर्व गाड्यांसाठी आणि सर्व बुकिंग काऊंटरवर ओपीटी आधारित बुकिंग सिस्टीम लागू करण्यात आलेली आहे..