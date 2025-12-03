देश

Tatkal Ticket Booking: रेल्वेच्या तात्काळ तिकीटासाठी नवा नियम! 'व्हेरिफिकेशन'शिवाय बुकिंग होणार नाही

Indian Railways Makes OTP Verification Mandatory for Tatkal Ticket: रेल्वे विभागाने बुकिंगच्या संदर्भाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. तिकीट बुकिंगचे व्यवहार पारदर्शकपणे पार पडावेत, यासाठी हा बदल रेल्वेने केला आहे.
संतोष कानडे
Indian Railway: रेल्वे प्रवाशांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. आता तात्काळचं तिकीट बुक करणं अवघड होणार आहे. त्याचं कारण आहे व्हेरिफिकेशन; हे केल्याशिवाय सीट आरक्षित होणार नाही. तिकीट बुकिंगचे व्यवहार पारदर्शकपणे पार पडावेत, यासाठी हा बदल रेल्वेने केला आहे. पुढच्या काही दिवसांमध्ये ही प्रणाली सुरु होईल.

