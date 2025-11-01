ट्रेनमध्ये तिकीट बूकिंगच्या नियमात बदल, लोअर बर्थ कुणाला मिळेल? झोपण्याची वेळही ठरली

भारतीय रेल्वेनं प्रवाशांच्या सोयीसाठी तिकीट बूकिंग प्रक्रिया सोपी आणि पारदर्शक बनवण्यासाठी काही पावलं उचलली आहे. वर्षाच्या सुरुवातीलाच रेल्वेकडून रेलवन अॅप लाँच करण्यात आलं होतं. या अॅपच्या माध्यमातून फक्त आरक्षितच नव्हे तर अनारक्षित तिकीटही बूक करता येतात. यासोबतच हे अॅप रेल्वेशी संबंधित वेगवेगळ्या सेवांशी संबंधित कामही करते..प्रवासी तिकीट बूकिंग करताना अनेकदा लोअर बर्थचा पर्याय निवडतात. मात्र त्यांना साइड अपर, मिडल किंवा अपर बर्थवर सीट मिळते. याबाबत बऱ्याच तक्रारी रेल्वेकडे केल्या जातात. अशा प्रवाशांसाठी भारतीय रेल्वेचा नव्या लोअर बर्थ आरक्षणाचा नियम समजून घेणं आवश्यक आहे..मुंबईकरांनो लक्ष द्या! लवकरच लोकलच्या 'या' मार्गावर एक नवीन रेल्वे स्टेशन होणार; गर्दी कमी करण्यासाठी मोठा निर्णय.भारतीय रेल्वे संगणकीकृत आरक्षण प्रणालीत ज्येष्ठ नागरीक, ४५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिला, गर्भवती यांना लोअर बर्थ देते. गाडीमध्ये किती संख्येनं प्रवासी आणि सीट आहेत यावरही हे अवलंबून असतं. रेल्वेच्या नियमानुसार एखाद्यावेळी लोअर बर्थ उपलब्ध नसेल आणि ज्येष्ठ नागरिक किंवा महिलेला इतर बर्थ दिला गेला तर ट्रेनमध्ये टीटीईंना लोअर बर्थ रिकामा असल्यास तिथली सीट संबंधित प्रवाशाला देण्याचा अधिकार आहे..ऑनलाइन तिकीट बूकिंग करताना प्रवाशांना असाही पर्याय असतो की लोअर बर्थ उपलब्ध असेल तरच तिकीट बूक करता येईल. जर प्रवाशाने तो पर्याय निवडला आणि लोअर बर्थ उपलब्ध नसेल तर तिकीट बूक होणार नाही. यामुळे प्रवाशांना त्यांना हव्या त्या सीटवरून प्रवास करण्याची सुविधा असणार आहे. .भारतीय रेल्वेच्या नियमानुसार आरक्षित कोचमध्ये रात्री दहा ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत झोपण्याची वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. या कालात प्रवासी त्यांच्या सीटवर झोपू शकतात. दिवसाच्या वेळेत या सीटवर बसण्याची व्यवस्था असते. RAC तिकिटावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी ही व्यवस्था असते. साइड लोअर बर्थवर RAC प्रवासी आणि साइड अपर बर्थवर आरक्षित प्रवासी. दोघेही दिवसा बसण्यासाठी सीट शेअर करतील. मात्र रात्री १० ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत लोअर बर्थ फक्त लोअर बर्थच्या प्रवाशासाठी असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.