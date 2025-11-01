देश

ट्रेनमध्ये तिकीट बूकिंगच्या नियमात बदल, लोअर बर्थ कुणाला मिळेल? झोपण्याची वेळही ठरली

Indian Railway Ticket Booking : भारतीय रेल्वेनं तिकीट बूकिंगच्या नियमात काही बदल केले आहेत. यात लोअर बर्थ देण्याबाबत आणि ट्रेनमध्ये आरक्षित सीटवर झोपण्याच्या वेळेबद्दलही सांगण्यात आलंय.
ट्रेनमध्ये तिकीट बूकिंगच्या नियमात बदल, लोअर बर्थ कुणाला मिळेल? झोपण्याची वेळही ठरली
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

भारतीय रेल्वेनं प्रवाशांच्या सोयीसाठी तिकीट बूकिंग प्रक्रिया सोपी आणि पारदर्शक बनवण्यासाठी काही पावलं उचलली आहे. वर्षाच्या सुरुवातीलाच रेल्वेकडून रेलवन अॅप लाँच करण्यात आलं होतं. या अॅपच्या माध्यमातून फक्त आरक्षितच नव्हे तर अनारक्षित तिकीटही बूक करता येतात. यासोबतच हे अॅप रेल्वेशी संबंधित वेगवेगळ्या सेवांशी संबंधित कामही करते.

Loading content, please wait...
India
railway
IRCTC

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com