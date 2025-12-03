देश

Seed: भारतीय बीज सहकारी समिती २०३३ पर्यंत जगातील टॉप ५ बियाणे उत्पादक कंपन्यांमध्ये स्थान मिळवण्याचा निर्धार; मुरलीधर मोहोळ

Murlidhar Mohol: भारतीय बीज सहकारी समिती लिमिटेड २०३३ पर्यंत जागतिक टॉप ५ बियाणे उत्पादक कंपन्यांमध्ये स्थान मिळवून २५ हजार कोटी उलाढाल करण्याचे लक्ष्य ठरवले. देशातील पारंपारिक बियाण्यांचे संवर्धन, वितरण आणि सहकार चळवळ सक्षम करण्यासाठी समिती काम करत आहे.
दर्जेदार बियाणांचे उत्पादन, खरेदी आणि वितरणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या भारतीय बीज सहकारी समिती लिमिटेडने २०३३ पर्यंत जगातील सर्वात मोठ्या पाच बियाणे उत्पादक कंपन्यांमध्ये स्थान मिळवून २५ हजार कोटी रुपयांची उलाढाल करण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे, अशी माहिती आज केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

