Seed: भारतीय बीज सहकारी समिती २०३३ पर्यंत जगातील टॉप ५ बियाणे उत्पादक कंपन्यांमध्ये स्थान मिळवण्याचा निर्धार; मुरलीधर मोहोळ

दर्जेदार बियाणांचे उत्पादन, खरेदी आणि वितरणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या भारतीय बीज सहकारी समिती लिमिटेडने २०३३ पर्यंत जगातील सर्वात मोठ्या पाच बियाणे उत्पादक कंपन्यांमध्ये स्थान मिळवून २५ हजार कोटी रुपयांची उलाढाल करण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे, अशी माहिती आज केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली..पारंपारिक बियाणांचे संवर्धन आणि प्रसारासाठी भारतीय बीज बँक सहकारी समिती लिमिटेडची स्थापना करण्यात आली आहे. देशातील सुमारे आठ लाख सहकारी संस्थांशी तीस कोटी लोक संलग्नित आहेत..केंद्रीय सहकार मंत्रालयाकडून रोजगार निर्मिती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम करण्यासाठी क्रांतिकारी निर्णय घेतले जात आहेत. भारतीय बीज सहकारी समितीच्या माध्यमातून देशात सहकार चळवळ सक्षम करण्याचा प्रयत्न आहे..देशातील ३४ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ३३ हजार ७५० सहकारी समित्या भारतीय बीज बँक सहकारी समितीच्या सदस्य आहेत..Farmer News: महत्त्वाची बातमी! शेतकऱ्यांना ११ लाख क्विंटल रब्बी पिकांचे बियाणे वाटप करण्याचा निर्णय, राज्य सरकारची मोठी घोषणा.त्यापैकी १८ राज्यांनी नोडल एजन्सीज नेमल्या आहेत. भारत बीजाच्या नावाने आतापर्यंत १५४ कोटी रुपयांच्या बियाणांची विक्री केली आहे, अशी माहिती केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली..