Crime News: अमेरिकेतील डल्लासमध्ये भारतीय विद्यार्थ्याची गोळ्या झाडून हत्या; हैदराबादच्या चंद्रशेखर पोलच्या मृत्यूने भारतात हळहळ

हैदराबाद : अमेरिकेतील डल्लास येथे २७ वर्षीय भारतीय विद्यार्थ्याची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आल्याची घटना घडली आहे. मूळचा हैदराबादचा निवासी असलेला चंद्रशेखर पोल एका पेट्रोल पंपावर काम करत असताना शुक्रवारी रात्री त्याच्यावर अज्ञात हल्लेखोराने गोळी झाडली, अशी माहिती कुटुंबीयांनी दिली आहे..चंद्रशेखरचे पार्थिव भारतात आणण्यासाठी मदत करण्याचे आवाहन कुटुंबीयांनी भारत सरकारला केले आहे. चंद्रशेखर २०२३ मध्ये उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेला गेला होता..हैदराबादमध्ये 'बॅचलर ऑफ डेंटल सर्जरी' पूर्ण केल्यानंतर त्याने सहा महिन्यांपूर्वी पूर्ण अमेरिकेत पदव्युत्तर शिक्षण केले होते. पूर्णवेळ नोकरीच्या शोधात असताना तो अर्धवेळ पेट्रोल पंपावर काम करीत होता..या घटनेबद्दल शोक व्यक्त करताना तेलंगणचे मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांनी चंद्रशेखर याच्या कुटुंबीयांना त्याचे पार्थिव भारतात आणण्यासाठी मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. ''एल. बी. नगर येथील विद्यार्थी चंद्रशेखरचा अमेरिकेत झालेला मृत्यू धक्कादायक आहे..Premium| Bangladesh Politics: बांगलादेशात राजकीय अस्थिरतेत वाढ का? त्याचे भारतावर काय परिणाम होतील?.सरकार चंद्रशेखरच्या कुटुंबाच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहील. त्याचे पार्थिव मूळगावी आणण्यासाठी आवश्यक ती सर्व मदत केली जाईल,'' असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.