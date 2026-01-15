विज्ञान आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी भारताच्या AI नेतृत्वाचा मार्ग

‘एआय’मुळे सर्व क्षेत्रांमध्ये आमूलाग्र बदल होणार असून, त्या बदलांमध्ये अनेक संधी आणि धोकेही आहेत. या सर्वांचा एकत्रित विचार करून सर्वंकष ‘एआय’ धोरणाची गरज आहे. माहितीचे सार्वभौमत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा यांसारख्या गोष्टींचा यावर या धोरणात विचार करायला हवा.नवी दिल्ली - भारताच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) धोरणावर आधारित एक महत्त्वाचा अहवाल आज (ता. १५ जानेवारी) ‘एआय गॅम्बिट’ या परिषदेमध्ये प्रसिद्ध केला जाणार आहे. स्ट्रॅटेजिक फोरसाईट ग्रुपने तयार केलेला हा अहवाल देशाच्या AI धोरणाला केवळ सामाजिक-आर्थिक उपयोगांपुरते मर्यादित न ठेवता वैज्ञानिक शोध, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि भविष्यातील जागतिक सत्ता-समीकरणांशीही जोडण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे..यासाठी नवी दिल्ली येथे एका उच्चस्तरीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. पंतप्रधानांचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा उप-सल्लागार आणि NatStrat संस्थेचे अध्यक्ष पंकज सरन या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी असतील. नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के. सारस्वत, पंतप्रधानांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष आलोक जोशी, भारतीय हवाई हलाचे माजी उपप्रमुखे एअर मार्शल सुजीत धारकर यांच्यासह संरक्षण, उद्योग व शिक्षण क्षेत्रातील वरिष्ठ प्रतिनिधी यात सहभागी होणार आहेत..गरज सर्वंकष AI धोरणाचीकृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) हे तंत्रज्ञान झपाट्याने बदलत असून, त्याचा प्रभाव भारतासह संपूर्ण जगावर पडत आहे. ‘एआय’मुळे रोजगाराचे नवे क्षेत्र निर्माण होत आहे आणि सध्याच्या विविध क्षेत्रांमध्येही ‘एआय’चा वापर अपरिहार्यपणे वाढणार आहे. त्याचबरोबर ‘एआय’मुळे राष्ट्रीय सुरक्षा, माहितीचे सार्वभौमत्व आणि स्वायत्ततेचे नवे प्रश्न निर्माण झाले आहेत..या पार्श्वभूमीवर, ‘एआय’विषयी सर्वंकष धोरण तयार करण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारने त्याविषयी पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून, अन्य क्षेत्रांकडूनही या धोरणामध्ये योगदान देण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर, ‘एआय गॅम्बिट’ या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.सार्वभौमत्व, विज्ञान आणि सुरक्षेसाठी भारताची ‘एआय सनद’ तयार करण्याच्या दृष्टीने या परिषदेमध्ये संवाद साधला जाणार आहे. तसेच, भारताची ‘एआय’ क्षमता निर्माण करणे, विज्ञान-सुरक्षा यांच्या आघाडीतून सीमांचे संरक्षण या मुद्द्यांवरही चर्चा होणार आहे..‘एआय’च्या विकासामध्ये अमेरिका, चीनसह संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, दक्षिण कोरिया, जपान या देशांनी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. ‘एआय’ हे नवे तंत्रज्ञान असून, भविष्यामध्ये या तंत्रज्ञानामुळे आमूलाग्र बदल होणार आहेत. अमेरिकेमध्ये या क्षेत्रावर एक हजार अब्ज डॉलरची गुंतवणूक अपेक्षित असून, त्यातील निम्मा निधी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या ‘स्टारगेट’ या प्रकल्पाच्या स्वरूपामध्ये असेल.चीनकडून ३५० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली जाण्याची शक्यता आहे. दक्षिण कोरियाने सरकारी निधीतून ७२ अब्ज डॉलर, तर खासगी क्षेत्रातून ७५ अब्ज डॉलर गुंतवणूक करण्याची योजना आखली आहे. संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबियाच्या गुंतवणुकीचा नेमका आकडा स्पष्ट झालेला नसला, तरीही २०२५ ते २०३० या कालावधीत या दोन्ही देशांकडून प्रत्येकी किमान ५० ते ६० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक होईल, असा अंदाज आहे..या पार्श्वभूमीवर, भारतानेही ‘एआय’ क्षेत्रातील प्रगतीसाठी पावेल उचलली आहेत. मर्यादित साधनांमध्येही भारताने अणुऊर्जा, अवकाश आणि लस संशोधन यांसारख्या क्षेत्रामध्ये यशस्वी संशोधन केले आहे. भारताबरोबरच जगालाही त्याचा फायदा झाला. आता, केंद्र सरकारने ‘एआय’ विकासासाठी २०२४ ते २०२९ या पाच वर्षांसाठी १.२ अब्ज डॉलरचा निधी जाहीर केला आहे.तसेच, उदयोन्मुख तंत्रज्ञानांमधील संशोधन, विकास आणि नवोन्मेषासाठी (‘एआय’ आणि क्वांटम संगणनासह) सुमारे १२ अब्ज डॉलरचा निधी जाहीर केला आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते, खासगी क्षेत्राकडून ‘एआय’मध्ये पाच ते १० अब्ज डॉलर इतकी गुंतवणूक होऊ शकते. त्यामुळे भारतात सार्वजनिक आणि खासगी अशा दोन्ही स्रोतांमधून २० अब्ज डॉलर गुंतवणूक होऊ शकते. आता ‘एआय’ धोरण आखण्यासाठी सरकारला योग्य दिशा देण्याची गरज आहे..AI धोरणासाठी सरकारला हवी योग्य दिशानीती आयोगाने २०१८मध्ये ‘एआय फॉर ऑल’ हा धोरण मसुदा जाहीर केला होता. त्यानंतर आर्थिक विकास आणि सामाजिक सर्वसमावेशकतेसाठी ‘एआय’चा वापर करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रयत्न करण्यात आले. शेती, आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक, सार्वजनिक प्रशासन या क्षेत्रांमध्ये ‘एआय’चा वापर जास्तीत जास्त वाढावा, यासाठी भारतीय उद्योगांनीही अनेक अॅप विकसित केले आहेत. भारताची देशांतर्गत ‘एआय’ क्षमता विकसित करण्यात येत आहेत. त्यामुळेच, ‘एआय’ विषयी व्यापक धोरणाची निर्मिती करणे आवश्यक आहे..सध्याचे धोरण नीती आयोगाच्या सल्ल्यानुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालय धोरण ठरवते. माहिती-तंत्रज्ञान उद्योग या प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण सूचना व अभिप्राय देतो. मात्र, विविध मुद्दे आणि भविष्यातील शक्यता सखोलपणे विचारात घेणारी स्वतंत्र संसदीय चर्चा अद्याप झालेली नाही. भारताचे नवे ‘एआय’ धोरण राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम पूर्ण करणे यांवर लक्ष केंद्रित करणारे असायला हवे.सार्वभौमता, विज्ञान आणि सुरक्षा हे या धोरणाचे मुख्य स्तंभ असायला हवेत. त्यामुळे या धोरणासाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय ‘एआय’ परिषद स्थापन करण्यात यावी. त्यामध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, विज्ञान-तंत्रज्ञान विभाग, इस्रो, डीआरडीओ, इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि खासगी क्षेत्रातील शास्त्रज्ञांचा यामध्ये समावेश असावा. तसेच, ‘एआय’च्या दीर्घकालीन धोरणावर संसदेमध्ये चर्चा बंधनकारक करण्यात यावी..काही भारतीय विश्लेषकांनी दिलेल्या प्रस्तावानुसार, ‘संसद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद आणि इतर संबंधित घटकांच्या सक्रिय सहभागातून भारताने राष्ट्रीय एआय धोरणावर व्यापक चर्चा करावी. यामध्ये आंतरमंत्रालयीन परिषद स्थापन करणे, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेअंतर्गत भविष्यातील प्रगत एआय प्रणालींमुळे उद्भवू शकणाऱ्या जागतिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यांवर लक्ष केंद्रित करणारा स्वतंत्र विभाग तयार करावा, दक्षिणी जगतांबरोबरच वैज्ञानिक एआय आणि मॉडेलच्या संयुक्त विकासासाठी सहकार्य करणे, अशा नावीन्यपूर्ण उपाययोजनांचा विचार करावा.’राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेने भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेवर ‘एआय’च्या परिणामांबाबत अंतर्गत पातळीवर चर्चा केली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही; तथापि, ‘एआय’च्या राष्ट्रीय सुरक्षेवरील परिणामांबाबत सशक्त आणि खुली सार्वजनिक चर्चा झालेली नाही. हा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा आहे. सीमावर्ती भागातून घुसखोरी करून हल्ले घडविणे ही दहशतवाद्यांची पारंपरिक पद्धत आहे..आता ‘एआय’च्या माध्यमातून जैविक आणि रासायनिक अस्त्रांची निर्मित झाली, तर भविष्यात दहशतवाद्यांना घुसखोरी करण्याचीही गरज उरणार नाही. या सखोल परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. दक्षिण कोरिया, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांच्या संसदांनी राष्ट्रीय ‘एआय’ धोरणाच्या विविध पैलूंवर सखोल आणि काटेकोर चर्चा केल्या आहेत.भविष्यातील उच्च-प्रभावी प्रणालींशी संबंधित कायदे सुचवण्यापर्यंत या चर्चा गेल्या आहेत. तंत्रज्ञान आणि ज्ञानाच्या बाबतीत मोठ्या शक्तींशी सहकार्याची गरज मान्य करत असतानाच, जागतिक नियमरचना केवळ बलाढ्य देशांकडून ठरवली जावी, हे स्वीकारण्यास हे देश तयार नाहीत..इतर अनेक तंत्रज्ञानांप्रमाणे ‘एआय’ ही केवळ तांत्रिक बाब नाही. ती वैज्ञानिक व तांत्रिक वर्चस्वासाठी चाललेली जागतिक स्पर्धा असून, तिच्यामागे ठळक राजकीय आणि धार्मिक छटाही आहेत. त्यामुळे भारताला या संदर्भात सामरिक निर्णय घ्यावा लागणार आहेत.‘एआय’ संदर्भातील नियम व निकष अजूनही घडण्याच्या प्रक्रियेत असताना, भारतासमोर दोन पर्याय आहेत. एक म्हणजे, ‘एआय’कडे सामाजिक आणि आर्थिक विकासाचे साधन म्हणून पाहायला हवे आणि ‘एआय’कडे दीर्घकालीन राष्ट्रीय सुरक्षा हितसंबंधांच्या चौकटीत पाहावे, तसेच मानवाच्या भवितव्याला आकार देण्याची क्षमता असलेले तंत्रज्ञान म्हणून त्याचा विचार करावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest 