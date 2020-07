भारतात कोरोनाचा उद्रेक वाढतोय; गेल्या 24 तासांत...

नवी दिल्ली : भारतासह जगभरात कोरोना व्हायरसने थैमान घातले आहे. भारतात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. देशात एकूण रुग्णसंख्या 12,38,635 वर पोहोचली. 4,26,167 ऍक्टिव्ह रुग्ण आहेत. तर आत्तापर्यंत 7,82,606 रुग्णांवर यशस्वी उपचार करून त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. पण देशात आत्तापर्यंत 29,861 रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला.

महाराष्ट्र, तमिळनाडू, दिल्ली, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. देशात एकूण रुग्णसंख्या 12,38,635 वर पोहोचली आहे. तर गेल्या 24 तासांत 45,720 कोरोनाबाधित रुग्णांची नोंद झाली आहे. हा आकडा आत्तापर्यंतचा सर्वात मोठा आकडा आहे. याशिवाय तब्बल 1129 कोरोनाबाधित रुग्णांचा मृत्यू झाला.

India's #COVID19 case tally crosses 12 lakh mark with highest single-day spike of 45,720 new cases & 1,129 deaths in the last 24 hrs

Total #COVID19 positive cases stand at 12,38,635 incl 4,26,167 active cases, 7,82,606 cured/discharged/migrated & 29,861deaths: Health Ministry pic.twitter.com/PsNwAozRT0

— ANI (@ANI) July 23, 2020