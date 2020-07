भारतात कोरोनाबाधितांची संख्या 8 लाख पार; पण गेल्या 24 तासांत...

नवी दिल्ली : जगभरात कोरोना व्हायरसची लागण झालेल्या रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. कोरोना व्हायरस अमेरिका, ब्राझील, भारत आणि रशियासह आता जगभरात थैमान घालत आहे. भारतातही याचे प्रमाण वाढत आहे. सध्या भारतातील रुग्णांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. भारतात आत्तापर्यंत 8,20,916 जणांना कोरोनाची लागण झाली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

भारतात कोरोनाग्रस्त रुग्णांची यापूर्वी इतर देशांच्या तुलनेने कमी होती. मात्र, आता त्यामध्ये वाढ झाली आहे. तसेच यातील मृतांची संख्याही वाढत आहे. देशभरात सध्या 8,20,916 नागरिकांना कोरोनाची लागण झाली आहे. यामध्ये 22,123 कोरोनाग्रस्त रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तर आत्तापर्यंत 5,15,386 कोरोनाग्रस्त रुग्णांवर यशस्वी उपचार करून त्यांना घरी सोडण्यात आले आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कोरोनाबाधित रुग्णांचा राष्ट्रीय मृत्यूदर 2.72 टक्क्यांपर्यंत खाली आहे. तर या सरासरीपेक्षा 30 राज्यांच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा मृत्यूदर यापेक्षा कमी आहे. त्याचबरोबर कोरोनाबाधित रुग्ण बरे होण्याचे देशाचे एकूण प्रमाण आता 62.42 टक्के इतके झाले आहे.

India's COVID19 case tally crosses 8 lakh mark with 519 deaths and highest single-day spike of 27,114 new cases in the last 24 hours. Total positive cases stand at 8,20,916 including 2,83,407 active cases, 5,15,386 cured/discharged/migrated 22,123 deaths: Ministry of Health pic.twitter.com/zTiIgOyMxb

— ANI (@ANI) July 11, 2020