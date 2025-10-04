देश

Mud Volcano: चिखलाच्या एकमेव ज्वालामुखीला जाग! अंदमान आणि निकोबार बेटावर दोन दशकांनंतर उद्रेक

Andaman News: अंदमानमधील बारातांग बेटावरील देशातील एकमेव चिखलाचा ज्वालामुखी तब्बल २० वर्षांनंतर पुन्हा सक्रिय झाला आहे. कानठळ्या बसवणाऱ्या आवाजासह झालेल्या या उद्रेकामुळे परिसरात चिखल व धूर पसरला असून पर्यटकांना बंदी घालण्यात आली आहे.
Mud Volcano

Mud Volcano

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पोर्ट ब्लेअर : गेल्या २० वर्षांपेक्षा अधिक काळ निद्रिस्त राहिल्यानंतर अंदमान व निकोबार बेटांवरील बारातांग येथील देशातील एकमेव चिखलाच्या ज्वालामुखीचा (मड व्होल्कॅनो) पुन्हा एकदा उद्रेक झाला आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी आज दिली. या ज्वालामुखीतून गुरुवारी कानठळ्या बसणाऱ्या आवाजासह उद्रेक झाला.

Loading content, please wait...
police
Event
Tourisim
andaman and nicobar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com