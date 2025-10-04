Mud Volcano: चिखलाच्या एकमेव ज्वालामुखीला जाग! अंदमान आणि निकोबार बेटावर दोन दशकांनंतर उद्रेक

पोर्ट ब्लेअर : गेल्या २० वर्षांपेक्षा अधिक काळ निद्रिस्त राहिल्यानंतर अंदमान व निकोबार बेटांवरील बारातांग येथील देशातील एकमेव चिखलाच्या ज्वालामुखीचा (मड व्होल्कॅनो) पुन्हा एकदा उद्रेक झाला आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी आज दिली. या ज्वालामुखीतून गुरुवारी कानठळ्या बसणाऱ्या आवाजासह उद्रेक झाला..अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार येथील चिखलाचा ज्वालामुखी भूगर्भात सेंद्रिय पदार्थ कुजल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या वायूतून तयार झाला आहे. ज्वालामुखीतून चिखल व वायू बाहेर पडून बुडबुडे व खड्डे तयार होतात. हा भारतातील चिखलाचा एकमेव ज्वालामुखी असून अंदमान निकोबार बेटांना भेट देणाऱ्या पर्यटकांसाठी विशेष आकर्षण मानला जातो..‘‘आम्हाला गुरुवारी दुपारी दीड वाजण्याच्या सुमारास बारातांगमधील जारवा क्रीकवर चिखलाच्या ज्वालामुखीचा उद्रेक झाल्याची माहिती मिळाली. अशा प्रकारचा मोठा उद्रेक यापूर्वी २००५ मध्ये झाला होता..उद्रेकानंतर एखाद्या स्फोटाप्रमाणे कानठळ्या बसणारे आवाज ऐकायला मिळाले. ज्वालामुखी उद्रेकाची माहिती मिळताच पोलिस अधिकारी, वनाधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट दिली,’’ असे एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले..बीड जिल्ह्यातील माजी उपसरपंचाची गोळी झाडून आत्महत्या! कला केंद्रातील प्रेयसीला भेटायला आला पण भेट न दिल्याने कारमध्येच स्वत:वर झाडली गोळी; बंदुकीत एकच गोळी, त्याचा परवानाही नव्हता.ज्वालामुखीच्या उद्रेकामुळे मातीचा ३-४ मीटर उंचीचा ढिगारा तयार झाला असून एक हजार चौ. मीटरपेक्षा अधिक परिसरात चिखल, माती पसरली आहे. अजूनही हा उद्रेक सुरू असून ज्वालामुखीतून सातत्याने चिखल व धूर बाहेर पडत आहे. सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून पर्यटकांना ज्वालामुखीकडे जाण्यास बंदी करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.