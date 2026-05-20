India South Africa Relation: दक्षिण आफ्रिका : भारताचा गांधीकालापासून मित्र

'इंडिया-आफ्रिका फोरम समिट'च्या निमित्ताने दक्षिण आफ्रिकेचे नेते २८ ते ३१ मे, २०२६ या कालावधीत नवी दिल्लीत येत आहेत. आफ्रिकेबरोबरील व्यापारी संबंध अधिक दृढ करण्याच्या उद्देशाने आयोजित केलेल्या या परिषदेत दक्षिण आफ्रिकेतील समृद्ध नैसर्गिक स्रोत आणि भारतातील तंत्रज्ञान, कौशल्य आणि औद्योगिक प्रगती यांचा संगम घडवून आणत दोघांच्याही विकासाला वेग देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. .महात्मा गांधीजींचे दक्षिण आफ्रिकेतील वास्तव्य आणि त्यांनी तेथे उभारलेली चळवळ यामुळे हा देश आपल्याला पूर्वीपासूनच जवळचा वाटतो. आता व्यापारी संबंध दृढ करण्याचा भारताचा उद्देश आहे..शक्तिस्थानेसोने, प्लॅटिनम, हिरे यांसारखी समृद्ध खनिज संपत्तीविकसित बँकिंग व वित्तीय प्रणालीआफ्रिकेतील सर्वाधिक औद्योगिकीकृत अर्थव्यवस्थापर्यटनासाठी प्रसिद्ध (वन्यजीव, समुद्रकिनारे).कमकुवत गोष्टीवीजटंचाईमुळे उद्योगांना अडथळाबेरोजगारीचे प्रमाण जास्तसामाजिक विषमतापायाभूत सुविधांमध्ये काही ठिकाणी मर्यादासंधीआफ्रिकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया (एएफसीएफटीए) मुळे मोठी बाजारपेठहरित ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक संधीमाहिती तंत्रज्ञान, 'फिनटेक' व डिजिटलसेवा विस्ताराची क्षमताकृषी व अन्नप्रक्रिया उद्योगात आधुनिकीकरण.धोकाआर्थिक वाढ मंदावलेलीराजकीय व धोरणात्मक अनिश्चिततागुन्हेगारीचे प्रमाण अधिकजागतिक खनिज किमतींवर अवलंबित्वभारताची साथवेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्थामाहिती तंत्रज्ञान, औषधनिर्मिती, वाहन उद्योगात आघाडीमोठी ग्राहक बाजारपेठकुशल मनुष्यबळाचा आफ्रिकेला उद्योग विस्तारासाठी उपयोग शक्यभारतातील सर्वांत मोठे औद्योगिक राज्य.मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टमपुण्यातील ऑटोमोबाईल कंपन्या दक्षिण आफ्रिकेत वाहन निर्यात करतातमहाराष्ट्रातील उद्योगांना खनिज व ऊर्जा पुरवठापुण्यातील आयटी कंपन्यांना आफ्रिकेतील बाजारात विस्ताराची संधीपुण्यातील विद्यापीठे व दक्षिण आफ्रिकेतील संस्थांमध्ये शैक्षणिक देवाणघेवाणव्यवस्थापन, तंत्रज्ञान क्षेत्रात संयुक्त प्रकल्पबॉलिवूडचा प्रभाव दक्षिण आफ्रिकेत मोठाक्रिकेटमुळे लोकांमध्येजवळीकदक्षिण आफ्रिकासुमारे ६ कोटी.लोकसंख्यावार्षिक अंदाजे६५०० ते ७००० अमेरिकी डॉलरदरडोई उत्पन्न४०० अब्ज अमेरिकी डॉलरअर्थव्यवस्थेचा आकारअर्थव्यवस्थेचेप्रमुख उत्पन्न स्रोतखनिज उद्योग, उत्पादन क्षेत्र, वित्तीय सेवा, पर्यटन, कृषी व अन्नप्रक्रियाचलन : साउथ आफ्रिकन रँडमुख्य आर्थिक केंद्र : जोहान्सबर्ग, डर्बन, केपटाऊन