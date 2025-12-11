देश

Indigo Voucher: आधी गोंधळ आता इंडिगोची मोठा मोबदला... गंभीरपणे प्रभावित प्रवाशांना मिळणार व्हाउचर, काय आहे स्किम?

Indigo Travel Voucher Policy Explained: प्रवाशांचा विश्वास परत मिळवण्यासाठी इंडिगोची योजना, देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी व्हाउचर उपलब्ध
इंडिगो एअरलाइनने डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात निर्माण झालेल्या प्रचंड गोंधळानंतर आता मोठी नुकसानभरपाई जाहीर केली आहे. ३, ४ आणि ५ डिसेंबर रोजी कर्मचारी कमतरतेमुळे विमानतळांवर अडकून पडलेल्या आणि गंभीर त्रास सहन केलेल्या प्रवाशांसाठी कंपनीने दहा हजार रुपयांचे ट्रॅव्हल व्हाउचर देण्याची योजना गुरुवारी जाहीर केली.

