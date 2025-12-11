Indigo Voucher: आधी गोंधळ आता इंडिगोची मोठा मोबदला... गंभीरपणे प्रभावित प्रवाशांना मिळणार व्हाउचर, काय आहे स्किम?

इंडिगो एअरलाइनने डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात निर्माण झालेल्या प्रचंड गोंधळानंतर आता मोठी नुकसानभरपाई जाहीर केली आहे. ३, ४ आणि ५ डिसेंबर रोजी कर्मचारी कमतरतेमुळे विमानतळांवर अडकून पडलेल्या आणि गंभीर त्रास सहन केलेल्या प्रवाशांसाठी कंपनीने दहा हजार रुपयांचे ट्रॅव्हल व्हाउचर देण्याची योजना गुरुवारी जाहीर केली..हे व्हाउचर पुढील बारा महिन्यांत इंडिगोच्या कोणत्याही देशांतर्गत किंवा आंतरराष्ट्रीय उड्डाणासाठी वापरता येतील. कंपनीने स्पष्ट केले की ही भरपाई विशेषतः अशा प्रवाशांसाठी आहे ज्यांना विमानतळावर अत्यंत दीर्घ प्रतीक्षा करावी लागली आणि ज्यांचा प्रवास गंभीरपणे बाधित झाला. ही रक्कम सरकारने विमान रद्द झाल्यास बंधनकारक केलेल्या पाच ते दहा हजार रुपयांच्या नुकसान भरपाईच्या व्यतिरिक्त असेल..परताव्याची प्रक्रिया सुरूइंडिगोने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की ग्राहकांची सेवा हे त्यांचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. रद्द झालेल्या उड्डाणांचे बहुतांश परतावे आधीच प्रवाशांच्या खात्यात जमा झाले आहेत, तर उर्वरित परतावे लवकरच पूर्ण होतील. ट्रॅव्हल पोर्टल किंवा एजंटमार्फत बुकिंग केलेल्या प्रवाशांसाठीही परताव्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ज्या प्रवाशांचे तपशील कंपनीच्या सिस्टीममध्ये अपूर्ण आहेत, त्यांनी customer.experience@goindigo.in या ईमेलवर संपर्क साधावा, असे आवाहन इंडिगोने केले आहे..Indigo Flights: बापरे! आठ दिवसांमध्ये एक हजार कोटींचं नुकसान, इंडिगोच्या तब्बल चार हजार फ्लाईट्स रद्द.शेकडो उड्डाणे रद्ददेशातील सर्वात मोठ्या विमान कंपनीला डिसेंबरच्या सुरुवातीला गेल्या अनेक वर्षांतील सर्वात मोठे संकट सहन करावे लागले. रोस्टरिंग सिस्टीम कोसळल्याने ३ ते ९ डिसेंबर या कालावधीत शेकडो उड्डाणे रद्द करावी लागली. दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू, हैदराबादसह प्रमुख विमानतळांवर प्रचंड गर्दी उसळली. हजारो प्रवासी माहितीअभावी ताटकळत राहिले, सामान हरवले, अनेकांना रात्रभर विमानतळावर काढावी लागली..प्रवाशांच्या प्रचंड संतापानंतर इंडिगोने तातडीने उपाययोजना केल्या. आता सर्वाधिक त्रस्त झालेल्या ग्राहकांना दहा हजारांचे व्हाउचर देऊन कंपनी विश्वास परत मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे.इंडिगोने काय म्हटले?इंडिगोने आपल्या निवेदनात शेवटी म्हटले आहे, “आम्ही तुम्हाला सुरक्षित, सुलभ आणि विश्वसनीय सेवा पुन्हा देण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. तुम्ही आम्हाला पुन्हा सेवा देण्याची संधी दिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद.” सध्या कंपनी कर्मचारी भर्ती वेगाने करत आहे आणि रोस्टरिंग प्रणाली दुरुस्त करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे..IndiGo Flight: इंडिगो विमानसेवा कोलमडल्याप्रकरणी सीईओला डीजीसीएचे समन्स; सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.