Indigo: इंडिगोच्या सीईओंना थेट मंत्रालयातून बोलावणं; पीटर एल्बर्स यांनी मंत्र्यांसमोर हातच जोडले, फोटो व्हायरल

नवी दिल्ली: इंडिगोच्या सीईओंनी नागरी विमान वाहतूक मंत्र्यांसमोर थेट हात जोडले. सीईओ पीटर एल्बर्स यांना मंगळवारी नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या मुख्यालयात बोलावण्यात आलेलं होतं. मंत्री राम मोहन नायडू आणि सचिव समीर सिन्हा हे बैठकीला उपस्थित होते. .आयोजित बैठकीमध्ये इंडिगोची सध्याची संचालन स्थिती, प्रवाशांची गैरसोय, रिफंडची स्थिती, पायलट आणि क्रू रोस्टरची स्थिती तसेच सामानाची परतीची स्थिती यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. विमान वाहतूक मंत्रालयाने एअरलाइनच्या सीईओंना, उड्डाणं रद्द होण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ऑपरेशन्समध्ये १० टक्के कपात करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, मंत्री राम मोहन नायडू यांच्यासोबतच्या बैठकीपूर्वी इंडिगोने मंगळवारी एक घोषणा केली होती. त्यात, एक आठवड्याहून अधिक काळ चाललेल्या ऑपरेशनल गोंधळानंतर आता आमची सर्व उड्डाणे नॉर्मल झाली आहेत असं म्हटलं होतं. तसेच आमचा ऑन-टाइम परफॉर्मन्स सामान्य पातळीवर आला आहे आणि बुधवारी सुमारे १९०० उड्डाणे यशस्वी संचालित करण्याची योजना आहे, असं कंपनीने म्हटलं होतं. तसेच इंडिगोने उड्डाणं रद्द झाल्यावर पूर्ण परतावा मिळण्याची प्रक्रिया वेबसाइटवर सोपी आणि स्वयंचलित केली आहे. ''एअरलाइन आता पूर्णपणे स्थिर झाली आहे असून सर्व मार्गांवर उड्डाणे सुरू आहेत.'' असं सीईओ पीटर एल्बर्स यांनी बैठकीपूर्वी सांगितलं होतं. दरम्यान, इंडिगोला नवीन फ्लाईट ड्युटी टाईम लिमिटेशनमधून कोणतीही विशेष सूट मिळणार नाही, असं परवाच लोकसभेत नागरी विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू यांनी म्हटलं होतं. एअरलाईन कितीही मोठी असली तरी प्रवाशांना अशा पद्धतीने त्रास देऊ शकत नाही, असं त्यांचं म्हणणं होतं.