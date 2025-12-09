देश

Indigo: इंडिगोच्या सीईओंना थेट मंत्रालयातून बोलावणं; पीटर एल्बर्स यांनी मंत्र्यांसमोर हातच जोडले, फोटो व्हायरल

Centre Orders IndiGo to Cut 10% Operations After Crisis: एक आठवड्याहून अधिक काळ चाललेल्या ऑपरेशनल गोंधळानंतर आता इंडिगोची सर्व उड्डाणे नॉर्मल झाली आहेत, असं कंपनीने मंगळवारी सांगितलं.
संतोष कानडे
Updated on

नवी दिल्ली: इंडिगोच्या सीईओंनी नागरी विमान वाहतूक मंत्र्यांसमोर थेट हात जोडले. सीईओ पीटर एल्बर्स यांना मंगळवारी नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या मुख्यालयात बोलावण्यात आलेलं होतं. मंत्री राम मोहन नायडू आणि सचिव समीर सिन्हा हे बैठकीला उपस्थित होते.

