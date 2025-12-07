IndiGo Crisis : इंडिगोचे संकट अजून संपलेलं नाही ! दिल्लीतून सहाव्या दिवशी १०० उड्डाणे रद्द, प्रवाशांचा मनस्ताप

इंडिगोवरील संकट अजन संपलेले नाही. याचा परिणाम दिल्ली विमानतळावरही जाणवत आहे. दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर इंडिगोची १०० हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत, ज्यामुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आज दिल्ली विमानतळावर इंडिगोच्या किमान १०९ उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत. दरम्यान शनिवारी डीजीसीएने इंडिगोचे सीईओ पीटर एल्बर्स आणि सीओओ आणि अकाउंटेबल मॅनेजर इसिड्रो पोर्केरास यांना नोटीस बजावली आणि २४ तासांच्या आत परिस्थितीचे स्पष्टीकरण मागितले. .गेल्या सहा दिवसांपासून देशात इंडिगोच्या अनेक विमानांची उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत. शुक्रवारी, दिल्लीहून येणाऱ्या सर्व इंडिगोची उड्डाणे रद्द करण्यात आली. रविवारी देखील १०० हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली, जरी ही संख्या पूर्वीपेक्षा कमी असल्याचे वृत्त आहे आणि परिस्थिती सामान्य होत आहे..डीजीसीएने नोटीसमध्ये काय म्हटले आहे?अल्बर्स आणि पोर्केरासला पाठवलेल्या नोटीसमध्ये डीजीसीएने म्हटले आहे की व्यापक ऑपरेशनल बिघाड नियोजन, देखरेख आणि संसाधन व्यवस्थापनातील महत्त्वपूर्ण कमतरता दर्शवितात. पोरकेरास हे इंडिगोचे जबाबदार व्यवस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. "सीईओ म्हणून, तुम्ही एअरलाइनचे प्रभावी व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी घेत आहात, परंतु विश्वसनीय ऑपरेशन्ससाठी वेळेवर व्यवस्था करणे आणि प्रवाशांना आवश्यक सुविधा प्रदान करण्यात तुम्ही तुमचे कर्तव्य बजावण्यात अपयशी ठरला आहात," असे नोटीसमध्ये म्हटले आहे. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए) अल्बर्सला २४ तासांच्या आत उत्तर देण्यास सांगितले आहे..IndiGo Airline Update News : ‘इंडिगो’ विरोधात सरकार कडक कारवाईच्या तयारीत; ‘CEO’ बडतर्फ होणार? .नोटीसमध्ये असेही नमूद केले आहे की एअरलाइनसाठी मंजूर केलेल्या एफडीटीएल (फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिटेशन) योजनेच्या सुरळीत अंमलबजावणीसाठी सुधारित आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था करण्यात आली नव्हती, जी उड्डाण व्यत्ययाचे मुख्य कारण आहे. एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, शनिवारी, नागरी विमान वाहतूक मंत्री के. राम मोहन नायडू यांनी नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आणि समस्या सोडवण्यासाठी अल्बर्सशी गंभीर चर्चा केली. अधिकाऱ्याने असेही सांगितले की चौकशी समितीच्या निष्कर्षांच्या आधारे, अधिकारी इंडिगोच्या उड्डाण व्यत्ययावर योग्य कारवाई करतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.