IndiGo Crisis : इंडिगोचे संकट अजून संपलेलं नाही ! दिल्लीतून सहाव्या दिवशी १०० उड्डाणे रद्द, प्रवाशांचा मनस्ताप

IndiGo Flight Cancellations : इंडिगोची उड्डाणे रद्द होण्याची मालिका पाचव्या दिवशीही कायम राहिली. दिल्लीतून तब्बल 100 फ्लाइट्स operational समस्यांमुळे रद्द करण्यात आल्या. प्रवाशांना प्रचंड गैरसोय, लांब प्रतीक्षा आणि शेड्यूल बदलांना सामोरे जावे लागले.
इंडिगोवरील संकट अजन संपलेले नाही. याचा परिणाम दिल्ली विमानतळावरही जाणवत आहे. दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर इंडिगोची १०० हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत, ज्यामुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आज दिल्ली विमानतळावर इंडिगोच्या किमान १०९ उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत. दरम्यान शनिवारी डीजीसीएने इंडिगोचे सीईओ पीटर एल्बर्स आणि सीओओ आणि अकाउंटेबल मॅनेजर इसिड्रो पोर्केरास यांना नोटीस बजावली आणि २४ तासांच्या आत परिस्थितीचे स्पष्टीकरण मागितले.

