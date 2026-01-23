IndiGo Bomb Threat : दिल्ली-पुणे विमान बॉम्बने उडवण्याची धमकी, टॉयलेटमधील चिठ्ठीमुळे प्रवाशांत घबराट, नेमकं काय घडलं?

दिल्लीहून पुण्याला जाणाऱ्या इंडिगोचे विमान बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी मिळाल्याने प्रवाशांमध्ये एकच घबराट उडाली.पण हे विमान विमान पुण्यात उतरले आणि प्रवाशांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले. इंडिगोच्या प्रवक्त्याने याबाबत माहिती दिली..इंडिगोने सांगितले की, २२ जानेवारी रोजी दिल्लीहून पुण्याला जाणाऱ्या इंडिगो फ्लाइट ६ई २६०८ ला लँडिंग करताना सुरक्षेचा धोका मिळाला. स्थापित प्रोटोकॉलनुसार, आम्ही ताबडतोब संबंधित अधिकाऱ्यांना कळवले आणि मानक कार्यप्रणालींचे पूर्ण सहकार्य केले. सर्व प्रवासी आणि क्रू यांना सुरक्षितपणे उतरले. आमच्या ग्राहकांची, क्रूची आणि विमानाची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत..माझी शिफ्ट संपली, विमान उड्डाण रद्द; इंडिगोच्या पायलटनं असं सांगताच प्रवाशी संतापले, पुन्हा एकदा नव्या नियमाचा फटका.इंडिगोच्या एका विमानाला उडवण्याची धमकीची चिठ्ठी टॉयलेटमध्ये मिळाली. पण विमान पुणे विमानतळावर सुरक्षितपणे उतरले आणि त्यानंतर विमानाची तपासणी करण्यात आली. रविवारी इंडिगो एअरलाइन्सच्या विमानात बॉम्बची धमकी आल्याने खळबळ उडाली. आधीही दिल्लीहून बागडोगराला जाणाऱ्या इंडिगोच्या फ्लाइट क्रमांक ६ई-६६५० चा देखील धमकी मिळाल होती. लखनऊ विमानतळावर आपत्कालीन लॅंडिंग करण्यात आले होते..FAQs 1) नेमकं काय घडलं? दिल्लीहून पुण्याला येणाऱ्या इंडिगो फ्लाइटमध्ये टॉयलेटमध्ये बॉम्ब धमकीची चिठ्ठी सापडली.2) विमान सुरक्षित उतरलं का? होय, विमान पुणे विमानतळावर सुरक्षितपणे उतरले.3) प्रवासी आणि क्रू सुरक्षित आहेत का? होय, सर्व प्रवासी आणि क्रू पूर्णपणे सुरक्षित आहेत.4) इंडिगोने कोणती कारवाई केली? ताबडतोब अधिकाऱ्यांना कळवून मानक सुरक्षा प्रोटोकॉलनुसार कारवाई केली.5) धमकी खरी होती का? लँडिंगनंतर तपासणी करण्यात आली; धमकीच्या सत्यतेचा तपास अधिकाऱ्यांकडून सुरू आहे.6) याआधी अशा घटना घडल्या आहेत का? होय, याआधीही इंडिगोच्या काही फ्लाइट्सना बॉम्ब धमक्या मिळाल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.