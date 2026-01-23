देश

IndiGo Bomb Threat : दिल्ली-पुणे विमान बॉम्बने उडवण्याची धमकी, टॉयलेटमधील चिठ्ठीमुळे प्रवाशांत घबराट, नेमकं काय घडलं?

Bomb Threat On Flight : इंडिगोने तात्काळ सुरक्षा यंत्रणांना माहिती देत सर्व मानक प्रोटोकॉल राबवले. सर्व प्रवासी आणि क्रू यांना कोणतीही इजा न होता सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले. लँडिंगनंतर विमानाची सखोल सुरक्षा तपासणी करण्यात आली.
Security agencies inspect an IndiGo aircraft at Pune Airport after a bomb threat note was discovered during the Delhi–Pune flight.

Yashwant Kshirsagar
दिल्लीहून पुण्याला जाणाऱ्या इंडिगोचे विमान बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी मिळाल्याने प्रवाशांमध्ये एकच घबराट उडाली.पण हे विमान विमान पुण्यात उतरले आणि प्रवाशांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले. इंडिगोच्या प्रवक्त्याने याबाबत माहिती दिली.

