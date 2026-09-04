IndiGo Srinagar Airport Accident : मोठी दुर्घटना टळली! श्रीनगर विमानतळावर इंडिगोचे विमान रनवेवरील खांबाला धडकले अन्...

IndiGo Flight 6E 225 Hits Pole at Srinagar Airport : नवी मुंबईहून श्रीनगरला पोहोचलेल्या इंडिगोच्या विमानाचा श्रीनगर विमानतळावर पार्किंगदरम्यान अपघात झाला. इंडिगोचे फ्लाइट क्रमांक 6E 225 (VT-NOG) हे विमान 'बे क्रमांक 06' वर पार्क करत असताना एका खांबाला धडकले. ही घटना सकाळी सुमारे 9:02 वाजता घडली. सुदैवाने या घटनेत विमानातील सर्व प्रवासी आणि कर्मचारी सुरक्षित असून कोणालाही दुखापत झाल्याचे वृत्त नाही..मिळालेल्या माहितीनुसार, विमान नवी मुंबईहून श्रीनगर विमानतळावर दाखल झाले होते. विमान पार्किंगच्या जागेकडे नेत असताना तेथील एका खांबाला विमानाचा भाग धडकला. या धडकेनंतर विमानातील प्रवासी आणि कर्मचाऱ्यांना सुरक्षितपणे खाली उतरवण्यात आले. यासाठी विमानतळावर उपलब्ध असलेल्या मॅन्युअल शिडीचा वापर करण्यात आला..Pune Airport : सुरक्षित उड्डाणांसाठी ‘घार’ ठरतेय सर्वात मोठा अडथळा; हवाई दलाकडून प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांना वेग.या घटनेत विमानाचे नेमके किती नुकसान झाले, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. तसेच विमान पार्क करताना ही धडक नेमकी कशामुळे झाली, याचाही तपास सुरू आहे. विमानतळ प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांकडून घटनेची माहिती घेतली जात आहे..विशेष म्हणजे, विमान ज्या खांबाला धडकले तो साधा खांब नसून व्हिज्युअल डॉकिंग गाइडन्स सिस्टम (VDGS) या यंत्रणेचा भाग आहे. विमानतळावरील पार्किंग बेमध्ये विमान योग्य ठिकाणी आणि सुरक्षितपणे उभे करण्यासाठी या प्रणालीचा वापर केला जातो. विमानाच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून पायलटला पार्किंगची अचूक दिशा आणि स्थिती समजण्यास VDGS मदत करते. .Delhi to Pune SpiceJet विमानात नेमकं काय घडलं? प्रवाशांना श्वास घेणंही कठीण, विमान रणवेवर पोहोचलं अन् प्रवाशांनी उड्डाणच रोखल.दरम्यान, या घटनेचा श्रीनगर विमानतळाच्या नियमित कामकाजावर कोणताही मोठा परिणाम झालेला नाही. विमानतळावरील आगमन आणि प्रस्थानाची प्रक्रिया सुरळीत सुरू असून उड्डाणे वेळापत्रकानुसार सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे. घटनेच्या कारणाचा सविस्तर तपास पूर्ण झाल्यानंतर अधिक माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.