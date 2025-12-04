देश

IndiGo: इंडिगोचं चाललंय काय? 300 पेक्षा जास्त विमानं रद्द; DGCA पासून मंत्रालयापर्यंत बैठकांचा धडाका, आतापर्यंतचे सर्व अपडेट्स

IndiGo Operations Crippled for Third Day Due to Crew Shortages: महासंचालनालयाने या प्रकरणी इंडिगोला नोटीस पाठवली असून तीन दिवसांमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात विमाने रद्द होण्याची कारणं मागवली आहेत.
संतोष कानडे
indigo flight latest update: देशातील सर्वात मोठी विमान कंपनी असलेल्या इंडिगोला नवीन सुरक्षा नियमांमुळे सलग तिसऱ्या दिवशी क्रू (कर्मचारी) कमतरतेचा सामना करावा लागतोय. याचा थेट परिणाम इंडिगोच्या विमान उड्डाणांवर झालाय. गुरुवारी दिल्ली, मुंबईसह १० हून अधिक विमानतळांवर इंडिगोची ३०० हून अधिक विमाने रद्द करण्यात आली आहेत. पीटीआयने ही माहिती दिली.

