IndiGo: इंडिगोचं चाललंय काय? 300 पेक्षा जास्त विमानं रद्द; DGCA पासून मंत्रालयापर्यंत बैठकांचा धडाका, आतापर्यंतचे सर्व अपडेट्स

indigo flight latest update: देशातील सर्वात मोठी विमान कंपनी असलेल्या इंडिगोला नवीन सुरक्षा नियमांमुळे सलग तिसऱ्या दिवशी क्रू (कर्मचारी) कमतरतेचा सामना करावा लागतोय. याचा थेट परिणाम इंडिगोच्या विमान उड्डाणांवर झालाय. गुरुवारी दिल्ली, मुंबईसह १० हून अधिक विमानतळांवर इंडिगोची ३०० हून अधिक विमाने रद्द करण्यात आली आहेत. पीटीआयने ही माहिती दिली..देशभरात विमान सेवेचा असा फज्जा उडाल्यामुळे बैठकांवर बैठका सुरु आहे. इंडिगोचे अधिकारकी आणि डीजीसीए यांच्यात गुरुवारी दिवसभर बैठका सुरु होत्या. तसेच मंत्रालय स्तरावरही बैठका लागल्या होत्या. विमान सेवेमध्ये निर्माण झालेल्या या व्यत्ययाचा परिणाम मुंबईसह हैदराबाद आणि बंगळूरुला सर्वाधिक झाला..Ashes: जो रूटचं ऑस्ट्रेलियात पहिलंच शतक! ४० व्या सेंच्युरीनंतर खास सेलिब्रेशनही केलं; पण स्टार्कनेही ६ विकेट्ससह मैदान गाजवलं.विशेष म्हणजे एकट्या दिल्ली विमानतळावर इंडिगोची एकूण ९५ विमाने रद्द झाली. यामध्ये दिल्लीहू उड्डाण करणारी ४८ आणि दिल्लीत येणारी ४७; यात आंतरराष्ट्रीय विमानांचा समावेश होता. याशिवाय मुंबईत ८६, बंगळूरमध्ये ७३, हैदराबादमध्ये ६४, जयपूरमध्ये ४ आणि इंदूरमध्ये ३ विमाने रद्द झाली..दोन दिवसात तीन हजार उड्डाणं रद्दगुरुवारी ३०० विमाने रद्द झाली आहेत. मंगळवारी आणि बुधवारी तीन हजारांहून अधिक विमाने रद्द झाली. मंगळवारी १४०० तर बुधवारी १७०० विमाने रद्द झाली. दिल्ली, मुंबई, बंगळूरू आणि कोलकातासारख्या मोठ्या विमानतळांवर प्रवाशांची मोठी गर्दी आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या तीन दिवसांत येथून रद्द झालेल्या विमानांची एकूण संख्या ६०० हून अधिक झाली आहे..Silent Diseases Alert: 'हे' ५ शांतीत क्रांती करणारे आजार कधीच दाखवत नाहीत लक्षणं; डॉक्टर देतात वेळीच सावध होण्याचा इशारा .DGCA ने धाडली नोटीसनागरिक विमान वाहतूक महासंचालनालयाने गंभीर होत इंडिगोला नोटीस पाठवली आहे. तीन दिवसांमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात विमाने रद्द होण्याची कारणं मागवली आहेत. प्रवाशांना झालेल्या गैरसोयीसाठी एअरलाइन जबाबदार असून, त्यांना योग्य भरपाई द्यावी लागेल, असे DGCA ने स्पष्ट केले आहे..शुक्रवारपर्यंत परिस्थिती नियंत्रणात येण्याचा दावाइंडिगोने बुधवारी एक निवेदन जारी केले आहे. त्यात त्यांनी किरकोळ तांत्रिक बिघाड, खराब हवामान, हिवाळ्यामुळे वेळापत्रकात झालेले बदल, एव्हिएशन सिस्टीममधील स्लो नेटवर्क आणि क्रू मेंबर्सच्या शिफ्ट चार्टशी संबंधित नवीन नियम, यामुळे ऑपरेशनवर परिणाम झाला; ही कारणं दिली आहेत. ५ डिसेंबरपर्यंत परिस्थिती सामान्य होईल, असा दावा इंडिगोने केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.