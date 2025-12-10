Indigo Flights: बापरे! आठ दिवसांमध्ये एक हजार कोटींचं नुकसान, इंडिगोच्या तब्बल चार हजार फ्लाईट्स रद्द

Indigo Flight Crisis: इंडिगो एअरलाईन्सच्या गोंधळाचा परिणाम राजधानी दिल्लीच्या अर्थव्यवस्थेवर पडला आहे. व्यापार, उद्योग, पर्यटनाशी संबंधित सेक्टर्समध्ये आर्थिक नुकसान होत आहे. मागच्या दहा दिवसांमध्ये मार्केटमधली गर्दी कमी होऊ लागली आहे. दररोज उड्डाणं रद्द होत असल्याने प्रवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे..१ डिसेंबरपासून आतापर्यंत इंडिगोची चार हजार उड्डाणं रद्द झालेली आहेत. यामध्ये दिल्ली एअरपोर्टवरुन प्रवास करणाऱ्या हजारो प्रवाशांचा समावेश आहे. एरव्ही दिल्ली एअरपोर्टवरुन दररोज साधारण दीड लाख लोक प्रवास करतात. परंतु सध्या प्रवाशांची संख्या लक्षणीयरित्या घटली आहे. विशेषतः व्यापारी प्रवाशांच्या कमतरतेमुळे शहरातल्या बाजारावर परिणाम झाला आहे..Pimpalgaon Toll Plaza : 'कायद्याचे रक्षकच भक्षक?' पिंपळगाव टोलनाक्यावर वाहतूक पोलिसांचा जीवघेणा खेळ; अपघातांना आमंत्रण.व्यापरी संघटना CTIचे चेअरमन बृजेश गोयल यांनी सांगितलं की, दररोज साधारण ५० हजार व्यापारी आणि उद्योजक दिल्लीमध्ये येतात. परंतु विमान उड्डाणं रद्द झाल्याने ही संख्या झपाट्याने घटत चालली आहे. दिल्लीतल्या महत्त्वाच्या मार्केटमध्ये मागच्या दहा दिवसांमध्ये फुटफॉल २५ टक्क्यांनी घटलं आहे. त्याचा परिणाम विक्री आणि व्यवसायावर दिसून येतोय..Maharashtra Politics: आठवडी बाजारावरून भाजप-शिंदेसेना आमनेसामने, कल्याणमध्ये पुन्हा वातावरण तापले!.विमान उड्डाणं रद्द झाल्याने उद्योग, पर्यटन, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स यासह इव्हेंट सेक्टरवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे एक हजार कोटी रुपयांपर्यंतचं नुकसान झालं आहे. कित्येक लग्नसमारंभासाठी पाहुणे वेळेवर पोहोचू शकले नाहीत. काही ठिकाणी तर नवरा-नवरीच्या घरातले लोकच पोहोचू शकले नाहीत, असंही सीटीआयने सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.