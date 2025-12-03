देश

IndiGo Flights Cancelled : मोठी बातमी! ‘इंडिगो’ची जवळपास २०० उड्डाणं रद्द; देशभरातील प्रवाशांना मनस्ताप!

Latest update on IndiGo flight cancellations : जाणून घ्या, नेमकं काय कारण आलंय समोर आणि कंपनीने याबाबत काय म्हटलंय?
IndiGo aircraft parked at the airport after mass flight cancellations affecting passengers across multiple Indian cities.

Mayur Ratnaparkhe
Why IndiGo Cancelled Nearly 200 Flights : भारतातील सर्वात मोठ्या विमान कंपन्यांपैकी एक असणाऱ्या इंडिगोने आज देशभरातील २०० हून अधिक देशांतर्गत उड्डाणे रद्द केली आहेत. यामुळे देशभरातील हजारो प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागल आहे. आधी उड्डाणांना उशीर होत असल्याने प्रवासी ताटकळत विमानतळावर थांबले होते, त्यानंतर मग उड्डाणेच रद्द झाल्याने प्रवाशांना संताप व्यक्त केला आहे.

तर विमान कंपनीने त्यांना विविध कारणांमुळे उड्डाणे रद्द करावी लागली असल्याचे सांगितले. ज्यामध्ये क्रू मेंबर्सची कमतरता, तांत्रिक समस्या इत्यादींची समावेश आहे. प्रवाशांना झालेलया या गैरसोयीबाबत इंडिगोने दिलगीरी व्यक्त केली आहे. तसेच, असा दावाही केला की गेल्या दोन दिवसांपासून इंडिगोच्या उड्डाणांमध्ये झालेला व्यत्यय पुढील ४८ तासांत दूर केला जाईल.

इंडिगोने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, प्रवाशांना त्रास कमी होईल आणि उड्डाणे लवकरात लवकर सुरळीत होतील, यासाठी ‘इंडिगो’चे पथक सतत काम करत आहे. तसेच, ‘इंडिगो’ने असेही सांगितले की, रद्द झालेल्या उड्डाणांच्या प्रवाशांना पर्यायी प्रवासाची व्यवस्था केली जात असून त्याचवेळी रिफंडची देखील सोय केली आहे.

दरम्यान, इंडिगोच्या शेअर किंमतीत आज १.७३ टक्के घसरण झाली. दिवसभरात इंडिगोच्या शेअरचे मूल्य ९८.५० रुपयांनी कमी होवून ५५९९.०० रुपयांवर थांबले.

Indigo Airline

