IndiGO Flights : इंडिगोने स्वतःच्या पायावर धोंडा कसा मारून घेतला? AirAisa च्या पूर्व CFO ने केली पोलखोल, सांगितलं कुठे चुकलं गणित

भारताच्या अविएशन क्षेत्रात गेल्या काही दिवसांपासून प्रचंड खळबळ माजली आहे. देशातील सर्वात मोठी लो-कॉस्ट एअरलाइन इंडिगोने सलग आठवडाभरात १३०० पेक्षा जास्त उड्डाणे रद्द केली. प्रवाशांचा प्रचंड संताप, सोशल मीडियावर ट्रेंडिंग #IndiGoCrisis आणि सरकारला माघार घ्यावी लागली… पण नेमके काय घडले? साध्या सोप्या भाषेत समजून घेऊया की काय नियम बदलला आहे. एअरएशिया (AirAsia) पूर्व सीएफओ विजय गोपालन यांनी दिलेल्या Jist ला दिलेल्या मुलाखतीतून...नवीन नियम काय?आधी पायलट्सना साप्ताहिक ३६ तास विश्रांती बंधनकारक होती.जून २०२४ पासून नवीन नियम लागू झाला. आता ४८ तास विश्रांती बंधनकारक आहे.म्हणजे पायलट्सची उपलब्धता एका झटक्यात २०-२५% ने कमी झाली.IndiGo : फक्त 2 मिनिटांत कॅन्सल करा तुमचं विमान तिकीट; मिळणार पूर्ण रिफंड, ही एकमेव सोपी ट्रिक बघाच.इंडिगोला एवढा मोठा धक्का का बसला? बाकी एअरलाइन्सना का नाही?गोपालन म्हणाले, "इंडिगो ही नेहमीच 'लीन अँड मीन' मशीन राहिली आहे. स्टाफिंगपासून ते सगळेच अत्यंत काटकसरीने चालवले जाते. लो-कॉस्ट मॉडेलचा हाच फंडा आहे. पण जेव्हा सरकारने २०२४ मध्येच नवीन नियमाची पूर्वसूचना दिली, तेव्हा इंडिगोने याकडे दुर्लक्ष केले. 'पाठूकलम' (ही वेळ निघून जाईल) असा बेफिकीरपणा केला. आता अचानक २५% पायलटतास कमी झाल्याने २२०० दैनिक उड्डाणांपैकी ५००-५५० उड्डाणे रद्द करावी लागली.".Mahaparinirvan : कशी होती डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांची अंत्ययात्रा? लाखोंची गर्दी अन् अश्रुधारा, महापरिनिर्वाण दिनाचा हृदयस्पर्शी व्हिडिओ.मग दुसऱ्या एअरलाइन्सना काय झाले?एअर इंडियाकडे अनेक विमाने ग्राउंडेड असल्याने पायलट्सचा साठा तयार होता.इंडिगोला पायलट्स आणायचे तर? सोपे नाहीसीनियर पायलटला दुसऱ्या एअरलाइनमध्ये यायचे तर १२ महिन्यांची नोटीस पीरियडको-पायलटला ६ महिन्यांचीनवीन पायलट्स आणले तर टाइप-रेटिंग, ट्रेनिंग, किमान फ्लाइंग तास पूर्ण करावे लागतील… भारतीय अविएशन इन्फ्रास्ट्रक्चर याला पुरेसे सपोर्ट करत नाही..आता पुढे काय होणार?सध्या सरकारने दबावाखाली नवीन नियम मागे घेतले आहेत. पुढचे ३-४ दिवसांत इंडिगोची उड्डाणे पूर्वपदावर येतील.पण फेब्रुवारी-मार्च २०२६ मध्ये जर सरकार हे नियम परत आणले तर?विजय गोपालन म्हणाले, "तेव्हा इंडिगोला खरंच आपले बूट घट्ट बांधावे लागतील. अन्यथा ही ५०० उड्डाणांची रद्दी ही फक्त ट्रेलर आहे"इंडिगोचे लो-कॉस्ट मॉडेल आता धोक्यात?जास्त पायलट्स भरती करणे = जास्त खर्च = भाडे वाढणार? की पुन्हा असेच संकट येणार?भारताच्या अविएशनचा 'किंग' आता खरंच अडचणीत आहे… पुढचे काही महिने ठरवणार इंडिगो पुन्हा उभारी घेणार की प्रवाशांचा विश्वास गमावणार...