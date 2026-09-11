1980s चा ट्रेंड फॉलो केला... पण तेव्हाचा हा वादळी राजकीय किस्सा वाचा... सत्ता, पराभव, जेल अन् इंदिरा गांधींचं कमबॅक

१९८० मध्ये तुम्ही कसे दिसता, हे बघितलं... पण तेव्हाचे किस्से देखील वादळी होते. त्यामुळे १९८० मधील राजकारण समजून घेणं देखील गरजेचं आहे. १९७७ सालची लोकसभा निवडणूक भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात एक मोठा टर्निंग पॉइंट ठरली. आपत्कालीन काळानंतर (जून १९७५ ते मार्च १९७७) देशभरात इंदिरा गांधींच्या सरकारविरोधात प्रचंड नाराजी निर्माण झाली होती. जबरदस्तीची नसबंदी मोहीम, पत्रकारांना तुरुंगात टाकणे, विरोधकांना अटक करणे आणि मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन यामुळे जनता संतप्त झाली होती. त्या निवडणुकीत काँग्रेसला मोठा पराभव पत्करावा लागला. जनता पक्षाने सत्ता काबीज केली आणि इंदिरा गांधी प्रथमच सत्तेबाहेर गेल्या. रायबरेलीतूनही त्यांना पराभव पत्करावा लागला. अनेकांना वाटले की इंदिरा गांधींची राजकीय कारकीर्द संपली आहे. त्या राजकीय वाळवंटात गेल्या होत्या..पण राजकारण कधीही स्थिर नसते. जनता पक्ष हा एक आघाडी सरकार होतं. त्यात मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जगजीवन राम, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस यांसारखे अनेक नेते होते. सत्ता मिळाल्यानंतर लगेचच अंतर्गत कलह सुरू झाला. कोण पंतप्रधान होणार, यावरून भांडण झाले. मोरारजी देसाई पंतप्रधान झाले, पण चरण सिंह यांना समाधान मिळाले नाही. दुहेरी सदस्यत्व (आरएसएसशी संबंध) या मुद्द्यावरूनही वाद पेटला. सरकार स्थिर राहिले नाही. १९७९ मध्ये मोरारजी देसाईंनी राजीनामा दिला. चरण सिंह यांना पंतप्रधानपद मिळाले, पण त्यांना संसदेत बहुमत सिद्ध करता आले नाही. इंदिरा गांधींच्या काँग्रेसने सुरुवातीला पाठिंबा दिला होता, पण नंतर तो मागे घेतला. परिणामी, चरण सिंह सरकार कोसळले आणि देशात पुन्हा निवडणुका जाहीर झाल्या. राष्ट्रपती नीलम संजीव रेड्डी यांनी जानेवारी १९८० मध्ये निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला..ही संधी इंदिरा गांधींसाठी सुवर्णसंधी होती. त्यांनी १९७८ मध्येच काँग्रेस पार्टीतून वेगळे होऊन काँग्रेस (इ) – म्हणजे इंदिरा काँग्रेस – स्थापन केली होती. “इ” हे अक्षर त्यांच्या नावाचे होते. संजय गांधी यांनी युवा काँग्रेस मजबूत करून संघटना उभी केली. इंदिरा गांधींनी या निवडणुकीत फार साधा आणि प्रभावी नारा दिला – “स्थिर सरकार निवडा” आणि “कायदा व सुव्यवस्था”. जनता पक्षाने तीन वर्षांत काहीही ठोस काम केले नाही, फक्त भांडणे केली, असे त्यांनी सांगितले. महागाई वाढली होती, कायदा-सुव्यवस्था बिघडली होती आणि सामान्य माणसाला स्थिरतेची तहान लागली होती. इंदिरा गांधींनी “गरिबी हटाओ” सारख्या जुन्या घोषणांची आठवण करून दिली, पण मुख्य भर स्थिरतेवर होता..प्रचार मोहिमेत इंदिरा गांधींनी अभूतपूर्व ऊर्जा दाखवली. ६३ दिवसांत त्यांनी सुमारे ४० हजार किलोमीटरचा दौरा केला. दिवसाला १५ ते २० सभांमध्ये भाषणे दिली. त्यांना अंदाजे २४ कोटी लोकांपर्यंत पोहोचता आले. ग्रामीण भागातील जनतेने त्यांचे उत्साहात स्वागत केले. अनेकांना वाटले की इंदिरा गांधींशिवाय देश चालू शकत नाही. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील करिझ्मा आणि अनुभवामुळे लोक पुन्हा त्यांच्याकडे वळले. संजय गांधीही सक्रिय होते. आपत्कालीन काळात त्यांच्याविरोधात नाराजी असली तरी अनेकांना ते तरुण आणि गतिमान नेते वाटत होते. इंदिरा गांधींनी दोन जागांवरून उमेदवारी दिली – उत्तर प्रदेशातील रायबरेली आणि आंध्र प्रदेशातील मेडक. हे धोरण त्यांनी स्वीकारले होते, जेणेकरून देशभर त्यांची लोकप्रियता सिद्ध होईल..Explained : शिंदेंना ठाकरेंचे खासदार फोडण्याची गरज का भासली? पडद्यामागे नेमकं काय शिजतंय? थेट मुद्दा समजून घ्या....३ आणि ६ जानेवारी १९८० रोजी मतदान झाले. मतदारसंख्येपैकी सुमारे ५७ टक्के लोकांनी मतदान केले. निकाल येऊ लागले तेव्हा देशभर आश्चर्याची लाट पसरली. काँग्रेस (इ) ने ३५३ जागा जिंकल्या. एकूण ५२९ जागांपैकी दोन-तृतीयांशपेक्षा जास्त जागा! जनता पक्षाला फक्त ३१ जागा मिळाल्या, तर चरण सिंह यांच्या जनता पक्ष (सेक्युलर) ला ४१ जागा. कम्युनिस्ट पक्षांना काही जागा मिळाल्या, पण एकूण चित्र स्पष्ट होते – इंदिरा गांधींचा दबदबा पुन्हा प्रस्थापित झाला होता. इंदिरा गांधींनी रायबरेलीत ५६ टक्के मते मिळवली आणि मेडकमध्ये ६६ टक्के मते मिळवली. संजय गांधीही अमेठीतून विजयी झाले. काँग्रेसला उत्तर प्रदेशात ५१, बिहारमध्ये ३०, महाराष्ट्रात ३९ अशा अनेक राज्यांत मोठ्या संख्येने जागा मिळाल्या. दक्षिणेतही त्यांचा प्रभाव कायम राहिला..१४ जानेवारी १९८० रोजी इंदिरा गांधींनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. हा दिवस त्यांच्यासाठी खास निवडला गेला होता. ज्योतिषांच्या सल्ल्यानुसार ही तारीख शुभ मानली गेली. शपथविधीच्या वेळी त्यांचा चेहरा आनंदाने चमकत होता. फक्त तीन वर्षांत त्या राजकीय पराभवातून उठून पुन्हा देशाच्या सर्वोच्च पदावर पोहोचल्या होत्या. ही घटना जगातील सर्वात मोठ्या राजकीय कमबॅकपैकी एक मानली जाते. टाइम मासिकानेही त्यांच्या या विजयाला “Victory and Vindication” असे संबोधले होते.या विजयानंतर काही दिवसांतच सरकार स्थापन झाले. संजय गांधींची भूमिका महत्त्वाची होती. मंत्रिमंडळात त्यांच्या पसंतीचे लोक आले. राज्य सरकारेही काँग्रेसच्या ताब्यात येऊ लागली. पण हा विजय फक्त आनंदाचा नव्हता. इंदिरा गांधींना देशातील अनेक समस्यांचा सामना करावा लागणार होता – आसाम आंदोलन, महागाई, कायदा-सुव्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती. तरीही त्या क्षणी देशभरात एक भावना होती – इंदिरा गांधी परत आल्या आहेत आणि आता स्थिरता येईल..हा किस्सा फक्त एका नेत्याच्या पुनरागमनाचा नाही. तो भारतीय लोकशाहीच्या सामर्थ्याचा आहे. जनता एकदा नकार देते, तर दुसऱ्यांदा स्वीकारते. राजकारणाचा अंदाज कधीही बांधता येत नाही. इंदिरा गांधींनी आपल्या इच्छाशक्तीने, संघटनात्मक कौशल्याने आणि जनतेची नाडी ओळखून हे कमबॅक केले. १९८० सालची ही घटना पुढील अनेक वर्षांसाठी भारतीय राजकारणाची दिशा ठरवणारी ठरली. संजय गांधींच्या अकाली मृत्यूनंतर (जून १९८०) राजीव गांधी राजकारणात आले आणि नंतरची कहाणी वेगळीच झाली. पण जानेवारी १९८० चा तो क्षण – जेव्हा इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेच्या सिंहासनावर बसल्या – भारतीय राजकीय इतिहासातील एक अविस्मरणीय अध्याय राहील.जनतेने दिलेला हा पाठिंबा दाखवतो की लोकशाहीत अंतिम शब्द नेहमी जनतेचा असतो. इंदिरा गांधींनी तो शब्द समजून घेतला आणि त्याचा उपयोग करून इतिहास रचला. आजही जेव्हा कोणी राजकीय कमबॅकची चर्चा करतो, तेव्हा १९८० चा हा किस्सा आठवल्याशिवाय राहत नाही..Explained: तुमचं लक्षही नव्हतं अन् लोकसभेत ३ मिनिटांत मोठा निर्णय! २:१२ ला सादर, २:१५ ला मंजूर; प्रत्येकाच्या कामाची माहिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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