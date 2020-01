इंदिरा जयसिंह यांच्या माफीबाबतच्या वक्तव्यावर निर्भयाची आई म्हणाली...

नवी दिल्ली : ज्येष्ठ महिला वकील इंदिरा जयसिंह यांनी दिल्लीत सामुहिक बलात्कार झालेल्या निर्भयाची आईने बलात्काऱ्यांना माफी देण्याबाबत केलेल्या वक्तव्यावर तिच्या आईने त्यांचे असे बोलण्याचे धाडसच कसे झाले असे म्हटले आहे.

While I fully identify with the pain of Asha Devi I urge her to follow the example of Sonia Gandhi who forgave Nalini and said she didn’t not want the death penalty for her . We are with you but against death penalty. https://t.co/VkWNIbiaJp

— Indira Jaising (@IJaising) January 17, 2020