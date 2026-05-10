स्मशानभूमीतील कपड्यांचा थाटला नवा घाणेरडा व्यवसाय, अहमदाबादला पोहोचत होते ‘ब्रँड न्यू’ बनून

इंदूर (मध्य प्रदेश) - प्रियजनांच्या अंतिम प्रवासात त्यांना सन्मानाने निरोप देणे ही प्रत्येक कुटुंबाची भावना असते. हिंदू परंपरेनुसार, अंत्यसंस्कारावेळी कुटुंबीय मृत व्यक्तीला कपडे आणि दागिने अर्पण करतात, जेणेकरून आत्म्याला शांती मिळावी आणि तो सन्मानाने स्वर्गात जाऊ शकेल. मात्र, या पवित्र भावनेला हरताळ फासणारी एक भयावह घटना इंदूरमध्ये उघडकीस आली आहे..स्मशानभूमीतील एजंट्स मृतदेहांवरील कपडे उतरवून गोळा करतात आणि त्यांचा लिलाव करून ते अहमदाबादमधील व्यापाऱ्यांना ‘नवे’ म्हणून विकतात, असा गंभीर आरोप समोर आला आहे. इंदूरपासून अहमदाबादपर्यंत पसरलेल्या या नेटवर्कने स्मशानभूमीला नफ्याचा स्रोत बनवल्याचे धक्कादायक चित्र दिसून आले आहे..माध्यमातील वृत्तानुसार, अंत्यसंस्कारानंतर उरलेले कपडे गोळा करण्यासाठी स्मशानभूमीवर एजंट आणि दलाल सक्रिय आहेत. हे कपडे व्यवस्थित धुऊन, इस्त्री करून स्वच्छ स्वरूपात बाजारात आणले जातात. केवळ इंदूरपुरतेच मर्यादित न राहता, हे एक मोठे संघटित जाळे आहे. या माध्यमातून दरमहा मोठ्या प्रमाणात अवैध कमाई होत असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले..Jalna Wedding Viral Video : काय सांगता! फक्त 'बूट' लपवला म्हणून नवरदेव भडकला? जालन्यातील अंबडमध्ये लग्नाचे रूपांतर तुफान हाणामारीत, वऱ्हाड्यांनी नक्की काय केलं?.या प्रकरणात कपड्यांच्या किमतीही समोर आल्या आहेत. स्मशानभूमीतच लिलावाद्वारे कपडे विकले जातात आणि नंतर त्यांना चारपट अधिक किमतीत विक्री केली जाते. विविध प्रकारच्या कपड्यांची किंमत खालीलप्रमाणे आहे, शाल २०, २५ आणि ४० रुपयाला मिळते. कुर्ता-पायजमा ४५ ला, शर्ट-पँट ५० रुपयाला, लेस नसलेली साडी ७० रुपयाला, लेस असलेली साडी ८० रुपयाला आणि इतर कपडे ५० रुपयाला विकले जातात. हे कपडे ‘नवे’ म्हणून सादर करून व्यापाऱ्यांना विकले जात असल्याचे उघड झाले आहे..या घटनेने आरोग्याच्या दृष्टीने गंभीर प्रश्न निर्माण केले आहेत. मृतदेहांवरील वापरलेले कपडे स्वच्छ करून पुन्हा बाजारात आणणे हे केवळ अवैधच नाही तर अत्यंत घृणास्पद आणि आरोग्यासाठी हानिकारक आहे. अशा कपड्यांमधून विविध प्रकारचे आजार पसरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असा उपस्थित झाला आहे की, एवढे मोठे आणि संघटित नेटवर्क प्रशासन आणि अधिकाऱ्यांच्या नजरेतून कसे सुटले? यामागे कोणतीही मोठी सत्ता किंवा संरक्षण आहे का, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. स्थानिक प्रशासनाने तातडीने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे..हेल्मेट कुठे आहे? सचिन तेंडुलकर जेव्हा अचानक पुण्यातील टिळक रोडवर तरुणाला भेटतो Video Viral.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.