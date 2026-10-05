७५ वर्षीय आजोबांचं नातीसोबत अश्लील वर्तन, संतापलेल्या २० वर्षीय तरुणीने आजोबांना संपवलं; क्रिकेट बॅटने डोक्यात वार करत...

इंदोर : इंदोर येथील 'एरोड्रोम' परिसरात एक खळबळजनक घटना घडली आहे. एका तरुणीने तिच्या ७५ वर्षीय आजोबांच्या डोक्यात थेट क्रिकेट बॅटने वारंवार प्रहार करून त्यांची निर्घृण हत्या केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. आजोबांनी लहानपणापासून अनेकदा चुकीचे वर्तन केल्याच्या रागात नातीने हे धक्कादायक कृत्य केल्याची माहिती आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवार (ता. ४) रोजी ही घटना घडली. २० वर्षीय महाविद्यालयीन तरुणीने आपल्या ७५ वर्षीय आजोबांच्या डोक्यात क्रिकेट बॅटने वारंवार प्रहार करून त्यांची हत्या केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. पालकांशी वाद झाल्यानंतर ही तरुणी पहाटे अडीचच्या सुमारास दुचाकीवरून आपल्या आजी-आजोबांच्या घरी पोहोचली. आजीने दरवाजा उघडताच तरुणीने क्रिकेट बॅटने आजोबांच्या डोक्यावर जोरदार वार केला, ज्यामुळे त्यांचा जागीच मृत्यू झाला..या घटनेनंतर कुटुंबीयांनी आजोबांना तातडीने 'अरबिंदो हॉस्पिटल'मध्ये दाखल केले, परंतु डॉक्टरांनी त्यांना रुग्णालयात आणण्यापूर्वीच मृत घोषित केले. मृत व्यक्ती हे 'स्टेट आर्म्ड फोर्स'चे (राज्य सशस्त्र दल) निवृत्त कर्मचारी होते आणि आपल्या पत्नीसोबत राहत होते. तर त्यांची नात 'महालक्ष्मी नगर'मध्ये आपल्या पालकांसोबत राहत होती..Navi Mumbai: नवी मुंबईत १६ तास पाणीपुरवठा बंद, सात विभागांवर परिणाम; पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन.या घटनेची पोलिसांना माहिती मिळताच पोलिसांनी आरोपी तरुणीला ताब्यात घेतले, तसेच तिची चौकशी केली. चौकशीदरम्यान, आजोबांनी अनेकदा तिच्याशी अयोग्य वर्तन केले होते, असे तरुणीने सांगितले. सध्या मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे. हत्येच्या घटनेचा घटनाक्रम आणि त्याशी संबंधित परिस्थिती समजून घेण्यासाठी तपास अधिकारी त्या तरुणीची अधिक चौकशी करत आहेत..Mumbai News: 'ती' चारचाकी आयात नव्हे! उच्च न्यायालयाचे सीमा शुल्क विभागाला आदेश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.