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७५ वर्षीय आजोबांचं नातीसोबत अश्लील वर्तन, संतापलेल्या २० वर्षीय तरुणीने आजोबांना संपवलं; क्रिकेट बॅटने डोक्यात वार करत...

Indore Crime: २० वर्षीय तरुणीने तिच्या ७५ वर्षीय आजोबांची हत्या केल्याची घटना घडली आहे. आजोबांनी लहानपणापासून अनेकदा चुकीचे वर्तन केल्याच्या रागात हे धक्कादायक कृत्य केल्याची माहिती आहे.
Ladkhed Crime, Woman Dies, Sword Attack

.Ladkhed Crime, Woman Dies, Sword Attack

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

इंदोर : इंदोर येथील 'एरोड्रोम' परिसरात एक खळबळजनक घटना घडली आहे. एका तरुणीने तिच्या ७५ वर्षीय आजोबांच्या डोक्यात थेट क्रिकेट बॅटने वारंवार प्रहार करून त्यांची निर्घृण हत्या केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. आजोबांनी लहानपणापासून अनेकदा चुकीचे वर्तन केल्याच्या रागात नातीने हे धक्कादायक कृत्य केल्याची माहिती आहे.

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