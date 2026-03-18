EV Fire: 'डिजिटल लॉक'मुळे मृत्यू झाला? EV आगीमुळे एकाच कुटुंबातील आठ जण कसे जळाले? घराबाहेरही पडता आलं नाही

इंदूर आग: इंदूरमध्ये ईव्ही चार्जिंगला लावल्यानंतर चारचाकीला आग लागली, यामध्ये झोपी गेलेल्या एकाच कुटुंबातील आठ सदस्यांच्या मृत्यू झाला. कुटुंबातील सदस्य बाहेर पडू शकले नाहीत आणि घरात लावलेले डिजिटल लॉक (इलेक्ट्रॉनिक कुलूप) हे त्यांच्या बाहेर न पडण्यामागील एक कारण असल्याचे सांगितले जात आहे. अहवालानुसार, आग लागल्यानंतर घराचा वीजपुरवठा खंडित झाला, ज्यामुळे घर आतून बंद झाले आणि रहिवासी बाहेर पडू शकले नाहीत..ईव्हीच्या आगीपासून ते इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे बंद होण्यापर्यंतअहवालानुसार, ईव्ही चार्जिंग स्टेशनमधील शॉर्ट सर्किटमुळे प्रथम एका कारला आग लागली. त्यानंतर आग घरात पसरली, जिथे अनेक गॅस सिलिंडर ठेवलेले होते. एकामागून एक, अनेक सिलिंडरला आग लागली आणि स्फोट झाला. त्याचवेळी वीज गेली, ज्यामुळे घराच्या दारांवरील इलेक्ट्रॉनिक कुलूप निकामी झाले. परिणामी, कुटुंब बाहेर पडू शकले नाही..पोलीस आयुक्त संतोष सिंह काय म्हणाले\rपोलीस आयुक्त संतोष सिंह यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला सांगितले, "घराला इलेक्ट्रॉनिक गेट्स होते. एकदा आग लागली की, वीजपुरवठा आपोआप बंद होतो." डिजिटल लॉक्सबद्दल इंदूरचे जिल्हाधिकारी शिवम वर्मा म्हणाले, "डिजिटल लॉक्समुळे पथकाला आत जाण्यासाठी खूप त्रास झाला." पोलिसांनी सांगितले की, जरी त्यांनी नंतर काही चायनीज गेट्स तोडले असले तरी, डिजिटल गेट लॉक्समुळेच लोकांना बाहेर पडता आले नसावे असा संशय आहे.\r\n\r.डिजिटल लॉक्स यापूर्वीही निकामी झाले आहेत घरांना आग लागण्याच्या आणि दरवाजांचे डिजिटल लॉक्स निकामी होण्याच्या घटना यापूर्वीही घडल्या आहेत. २३ ऑक्टोबर, २०२५ रोजी, व्यावसायिक आणि काँग्रेस नेते प्रवेश अग्रवाल यांच्या घरी अशीच एक भीषण आग लागली होती, जेव्हा मंदिरातील अखंड ज्योतीमुळे लागलेल्या आगीने संपूर्ण पेंटहाऊस व्यापले होते. त्या घटनेत, डिजिटल लॉक्स निकामी झाले आणि आपल्या कुटुंबाला वाचवण्याचा प्रयत्न करताना प्रवेश अग्रवाल यांना आपला जीव गमवावा लागला होता.