वकीलासोबत मोठा गेम! मेव्हणा म्हणून घरी आसरा दिला, पण तोच पत्नीचा प्रियकर निघाला, नंतर नको ते घडलं

महिलेने प्रियकराबरोबर मिळून पतीची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडीस आला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आरोपी महिलेचा पती वकील आहे. मात्र, तरीही त्यांची अशाप्रकारे फसवणूक झाल्याने सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगली आहे. याप्रकरणी आरोपी महिलेसह तिच्या प्रियकरावर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती आहे. दोघांनी घरातून सोनं चांदीचे दागिणे लंपास केले आहेत. .मीडीया रिपोर्टनुसार, मध्य प्रदेशच्या इंदौरमध्ये ही घटना घडली. पीडित वकिल आणि महिलेची ओळख एका मॅट्रिमोनियल साईटवर झाली होती. हळूहळू दोघांमध्ये संवाद सुरु झाला. तसेच घट्ट मैत्री झाली. काही दिवसांतच त्यांच्या मैत्रीचं रुपांतर प्रेमात झालं. त्यानंतर दोघांनी विवाह केला. मात्र, लग्नानंतर काही दिवसांतच महिलेने प्रियकरासोबत मिळून घरातील २५ तोळे सोन्याचे दागिने लंपास केले..वकिलाच्या म्हणण्यानुसार, लग्नापूर्वी महिलेने स्वतःला घटस्फोटित असल्याचे सांगितले होते. तसेच तिच्या प्रियकराला सख्खा भाऊ म्हणून ओळख करून दिली होती. तो वारंवार घरात ये-जा करत असे. आरोपी महिलेने आपलं नाव 'नीलिमा सेंगर' असल्याचं तिने सांगितलं होतं. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये दोघांनी विवाह केला होता. लग्नानंतर महिलेने प्रियकराला भाऊ म्हणून घरी आणले होते..दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी वकिलाला महिलेच्या वागण्यावर संशय आला. त्यामुळे त्याने तिच्याकडे घटस्फोटाच्या कागदपत्रांची मागणी केली. त्यावेळी तिने थातूरमातून उत्तर देऊन वेळ मारून नेली. मात्र, त्यानंतर प्रियकराला घरी बोलवून दागिणे लंपास केले. याप्रकरणी आता दोघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्यांचा शोध सुरु आहे. आरोपी महिला कानपूरची रहिवासी आहे, तर तिचा प्रियकर इंदौरचाच आहे. पुढील तपास सुरु असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे.