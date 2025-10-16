देश
Indore Transgender Poisoning : एकाच वेळी २४ तृतीयपंथीयांनी केले विष प्राशन; तपासात धक्कादायक कारण समोर
Indore Tragedy : इंदूरच्या नंदलालपुरा भागात २४ तृतीयपंथीय महिलांनी एकाचवेळी विष प्राशन केले. ही घटना एका तृतीयपंथीयावरील कथित लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणानंतर घडली.पीडितेने दोन कथित मीडिया कर्मचाऱ्यांवर बलात्कार, मारहाण आणि धमकीचे आरोप केले.
Summary
पोलिसांनी दोघांविरुद्ध संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.
तृतीयपंथीय समाजात ‘पायल गुरु’ आणि ‘सीमा गुरु’ गटांमध्ये सिंहासन व मालमत्तेवरून वाद सुरू आहे.
सर्व पीडितांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेशातील इंदूर येथील नंदलालपुरा येथे एका तृतीयपंथीयाने दोन कथित मीडिया कर्मचाऱ्यांवर लैंगिक अत्याचार, मारहाण आणि जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्याचा आरोप केला होता. या आरोपानंतर काही तासांतच सुमारे २४ ट्रान्सजेंडर महिलांनी विष प्राशन केले, ज्यामुळे संपूर्ण शहरात खळबळ सर्व पीडितांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.