संसर्ग थांबला नाही, उलट अर्थव्यवस्था उद्धवस्थ झाली; 'या' प्रसिद्ध उद्योगपतीची टीका

नवी दिल्ली- देशातील प्रसिद्ध उद्योगपती राजीव बजाज यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. भारताने कोरोना महामारीपासून वाचण्यासाठी पश्चिमी देशांचे अनुक्रमण केलं आणि देशात कडकडीत टाळेबंदी लागू करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यामुळे कोरोनाचा संसर्ग थांबला नाही, उलट अर्थव्यवस्था पूर्ण उद्धवस्त झाली आहे. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यासोबत झालेल्या व्हिडीओ परिषदेच्या माध्यमातून राजीव बजाज यांनी हा निशाणा साधला आहे. देशातील अनेक महत्वाचे लोक सत्य बोलण्यास घाबरत आहेत. तसेच देशाला सहिष्णू आणि संवेदनशील ठेवण्यासाठी देशातील काही गोष्टींमध्ये सुधार करायला हवा, असंही ते म्हणाले आहेत.

टाळेबंदीसंबंधी बोलताना राजीव बजाज यांनी मोदी सरकारने राबवलेल्या उपाययोजनांवर टीका केली आहे. कोरोना महामारीला थांबवण्यासाठी आपण पूर्व देशांकडे न पाहता पश्चिमी देशांकडे पाहिलं. त्यामुळे आपलं नुकसान झालं असल्याचं ते म्हणाले आहेत. देशात कडक टाळेबंदी लागू करण्यात आली. या टाळेबंदीमध्ये अनेक चुका करण्यात आल्या. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी आपलं नुकसान झालं आहे. टाळेबंदी लागू करुन सुद्धा आज विषाणू आपल्यासोबत आहे आणि त्याचा प्रादुर्भाव वाढतच आहे. कोरोना विषाणू महामारीला आपल्याला हरवता आलं नाही. मात्र, कडक टाळेबंदीच्या निर्णयामुळे देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे डबगाईला आली आहे, असं बजाज म्हणाले आहेत.

Watch: In conversation with Mr Rajiv Bajaj on the Covid19 crisis. https://t.co/wLwUpAwxDd

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 4, 2020