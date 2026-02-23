मंदिर प्रवेशावरून वादानंतर हल्ला, २ महिन्यांच्या चिमुकलीचा मृत्यू; कुटुंबियांचे गंभीर आरोप

Telangana Crime News: मंदिर प्रवेशावरून वादानंतर झालेल्या हल्ल्यात एका दोन महिन्यांच्या चिमुकलीचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडलीय. स्थानिक नेत्यांकडून जातीय भेदभाव आणि मारहाण केल्याचा आरोप पीडित कुटुंबियांनी केला आहे. तेलंगनातल्या नगरकुरनूल जिल्ह्यात कुम्मेरा इथं ही घटना घडलीय. मालन्ना यात्रेवेळी मंदिर प्रवेशावरून हा वाद झाला होता. .पीडित कुटुंबाने आरोप केला की, शनिवारी रात्री मंदिरात दर्शनासाठी जाताना काही लोकांनी अडवलं होतं. तेव्हा जातीवाचक शब्द वापरण्यात आले. यानंतर वाद वाढला आणि बाचाबाची झाली. तेव्हा स्थानिक नेत्यांकडून आम्हाला मारहाण करण्यात आली..शिवरायांच्या पुतळ्यावरून वाद, चिखला गावच्या सरपंचाला अटक.गावातील काही लोकांनी केलेल्या हल्ल्यात दोन महिन्यांची चिमुकली जखमी झाली होती. तिला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केलं. पण उपचाराआधीच तिचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी पोलिसात गुन्हा दाखल झाला असून चौघांना अटक करण्यात आली आहे. मंदिरात दर्शनावेळी गैरवर्तनही केल्याचा आरोप पीडित कुटुंबाने केला आहे..पोलिसांनी सांगितलं की, २ महिन्यांच्या चिमुकलीचा मृत्यू २१ फेब्रुवारीला झाला. यानंतर तिच्या आईने आणि कुटुंबियांनी पोलिसात तक्रार दाखल केली. गावकऱ्यांनी केलेल्या हल्ल्यात ती जखमी झाली होती असं कुटुंबियांनी तक्रारीत म्हटलं. मात्र नवजात मुलीच्या अंगावर जखमेचे व्रण नव्हते. मृत्यूचं कारण शवविच्छेदन अहवालातूनच समजेल असं पोलिसांनी म्हटलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.