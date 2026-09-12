Seva First Innovation Challenge : तरुणांच्या कल्पनांना मिळणार व्यासपीठ; IIT-IIM तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली उत्तराखंडमध्ये इनोव्हेशन चॅलेंज

उत्तराखंड : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून उत्तराखंडमध्ये १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत ‘सेवा संकल्प अभियान’ राबवण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी डेहराडून येथील सचिवालयात पत्रकार परिषदेत या महिनाभराच्या राज्यव्यापी अभियानाची घोषणा केली..‘विकसित भारत २०४७’च्या संकल्पाशी नागरिकांना जोडणे, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे तसेच लोकसहभागातून विविध सेवाकार्ये उभारणे, हा या अभियानाचा उद्देश असल्याचे धामी यांनी सांगितले.हे अभियान केवळ सरकारी योजनांची माहिती देण्यापुरते मर्यादित नसून सेवा, संवाद, नवकल्पना आणि जनसहभागाच्या माध्यमातून नागरिकांना राष्ट्रनिर्मितीचा भागीदार बनवण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..११ उपक्रमांद्वारे जनसहभागअभियानाच्या काळात राज्यभरात विविध ११ उपक्रम राबवले जाणार आहेत. ‘आशीर्वाद का दिया’ या उपक्रमांतर्गत सरकारी योजना केंद्रे, रेशन दुकाने, गॅस एजन्सी, तीर्थक्षेत्रे, गंगेचे घाट, अमृत सरोवर आणि जनऔषधी केंद्रांवर दिवे प्रज्वलित करून कार्यक्रम आयोजित केले जातील.‘मेरे सपनों का भारत – चित्र सेवा’ अंतर्गत शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये विकसित भारताच्या संकल्पनेवर चित्रकला, निबंध आणि वक्तृत्व स्पर्धा घेतल्या जातील. ‘नमो सेवा – अनकही कहानियाँ’ या उपक्रमातून देशातील विविध क्षेत्रांतील यशोगाथांवर आधारित नाट्यप्रयोग सादर केले जाणार आहेत..माता-बाल आरोग्यापासून जनसेवेपर्यंत‘आंगण मिलन सेवा’ या उपक्रमात अंगणवाडी केंद्रांवर माता-बाल आरोग्य, पोषण आणि कल्याणाबाबत पालक, अंगणवाडी आणि आशा सेविकांचा संवाद घडवून आणला जाणार आहे.‘सेवा की कहानियाँ’ अंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांमुळे नागरिकांच्या जीवनात झालेल्या बदलांच्या यशोगाथा लोकांसमोर मांडल्या जातील. तर ‘सेवा ज्योती कलश यात्रा’ अंतर्गत प्रमुख चौकांवर ‘विकसित भारत २०४७’चे प्रतीक म्हणून कलश स्थापित करून सायकल आणि मोटारसायकल रॅली काढण्यात येणार आहे.‘सेवा : मेरा योगदान’ या उपक्रमातून नागरिकांना वृक्षारोपण, स्वच्छता आणि अध्यापनासारख्या समाजोपयोगी कामांमध्ये श्रमदान करण्याचे आवाहन केले जाणार आहे..सरकारी योजनांचा लाभ थेट जनतेपर्यंतदुर्गम भागातील नागरिकांपर्यंत सरकारी योजना पोहोचवण्यासाठी ‘सेवा सेतू – जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ हा उपक्रम राबवला जाणार आहे. या अंतर्गत बहुउद्देशीय आरोग्य आणि प्रशासकीय शिबिरे घेऊन केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ एकाच ठिकाणी देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.याशिवाय ‘सेवा के रंग, राष्ट्र के संग’ या उपक्रमातून ‘विकसित भारत २०४७’ या विषयावर रांगोळी स्पर्धा घेतल्या जातील. ‘सुशासन सेवा संवाद’ अंतर्गत लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांमध्ये सेवा व पारदर्शक प्रशासनाबाबत थेट संवाद साधला जाणार आहे..तरुणांसाठी इनोव्हेशन चॅलेंजअभियानातील विशेष आकर्षण म्हणजे ‘सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज’. प्रशासन आणि समाजासमोरील विविध समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी तरुणांकडून नवकल्पना मागवल्या जाणार आहेत. या उपक्रमासाठी IIT आणि IIMमधील तज्ज्ञ मार्गदर्शक आणि परीक्षक म्हणून सहभागी होणार आहेत.मुख्यमंत्री धामी यांनी सांगितले की, विकसित भारताच्या उभारणीत देशातील तरुणांची भूमिका महत्त्वाची आहे. उत्तराखंडमधील युवकांच्या कल्पकतेला आणि क्षमतेला योग्य व्यासपीठ मिळावे, यासाठी अशा उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात पालकमंत्री आणि लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत अभियानातील कार्यक्रम राबवले जाणार आहेत. ‘२१व्या शतकाचे तिसरे दशक उत्तराखंडचे दशक’ करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकार काम करत असल्याचेही धामी यांनी यावेळी सांगितले.या पत्रकार परिषदेला कॅबिनेट मंत्री खजान दास, राम सिंह कैडा आणि माहिती महासंचालक बंशीधर तिवारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.