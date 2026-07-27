Social Media Alert: "आज मरतोय..." इन्स्टाग्रामवरील पोस्ट अन् मेटाचा अलर्ट; पोलिसांनी अवघ्या ७ मिनिटांत वाचवला तरुणाचा जीव

मेटा आणि प्रयागराज पोलिसांच्या तत्परतेमुळे आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या एका २० वर्षीय तरुणाचा जीव वाचवण्यात यश आले. मांडा येथील या तरुणाने प्रेमसंबंध तुटल्याने आलेल्या मानसिक तणावातून आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. त्याने इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केलेल्या व्हिडिओमुळे मेटाच्या यंत्रणेला याची माहिती मिळाली आणि पोलिसांनी अवघ्या काही मिनिटांत त्याच्यापर्यंत पोहोचत त्याला रुग्णालयात दाखल केले..इन्स्टाग्रामवरील व्हिडिओमुळे मेटाचा अलर्टशनिवारी रात्री सुमारे ९.१५ वाजता मेटाने लखनऊ येथील पोलीस महासंचालक कार्यालयातील सोशल मीडिया सेंटरला ई-मेलद्वारे आत्महत्येचा इशारा दिला.या तरुणाने इन्स्टाग्रामवर शेंदूर खातानाचा व्हिडिओ पोस्ट केला होता. या व्हिडिओमध्ये त्याने आपण आत्महत्या करणार असल्याचे संकेत दिले होते. मेटाकडून मिळालेल्या अलर्टनंतर पोलीस यंत्रणा तातडीने सक्रिय झाली.पोलीस महासंचालक राजीव कृष्ण यांच्या निर्देशानुसार मुख्यालयाने मोबाईल क्रमांकाच्या आधारे तरुणाचे ठिकाण शोधले आणि त्याची माहिती तात्काळ प्रयागराज कमिशनरेट पोलिसांना देण्यात आली..अवघ्या सात मिनिटांत पोलीस घरी पोहोचलेमाहिती मिळताच मांडा पोलीस ठाण्याचे उपनिरीक्षक शिवकुमार गोयल आणि कॉन्स्टेबल अमित यादव अवघ्या सात मिनिटांत तरुणाच्या घरी पोहोचले.घरातील खोलीत पोहोचल्यावर तरुणाच्या शेजारी सिंदूरचे रिकामे पाकीट पडलेले दिसले. त्याला उलट्याही होत होत्या. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांनी कुटुंबीयांच्या मदतीने त्याला तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले.वेळेत उपचार मिळाल्याने त्याची प्रकृती सुधारली असून, उपचारानंतर त्याला घरी सोडण्यात आले आहे..प्रेमसंबंध तुटल्याने मानसिक तणावचौकशीदरम्यान तरुणाने आपण भंगाराचा व्यवसाय करत असल्याचे पोलिसांना सांगितले. त्याचे एका तरुणीवर प्रेम होते आणि दोघे लग्न करण्याचा विचार करत होते. मात्र, काही दिवसांपूर्वी तरुणीने हे नाते संपवले.नाते तुटल्याने तो मोठ्या मानसिक तणावात होता. त्यातूनच त्याने आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याचे त्याने पोलिसांना सांगितले..\rमेटाकडून मिळालेली वेळेवरची माहिती आणि प्रयागराज पोलिसांची तातडीची कारवाई यामुळे या तरुणाला वेळीच वैद्यकीय उपचार मिळाले आणि त्याचा जीव वाचला. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील अशा प्रकारचे अलर्ट आणि पोलिसांची तत्परता संकटाच्या प्रसंगी किती महत्त्वाची ठरू शकते, हे या घटनेतून स्पष्ट झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.